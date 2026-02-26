A Prefeitura de Piracicaba participou, na manhã da quarta-feira, 25/02, da solenidade de entrega de 460 pares de botas de alto desempenho ao efetivo do 16º Grupamento de Bombeiros. O secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, representou o prefeito Helinho Zanatta no evento. A cerimônia foi realizada no Shopping Piracicaba, nas dependências do cinema, e contou com a presença do deputado estadual Lucas Bove, além dos vereadores Rafael Boer, Renan Paes e Fabrício Polezi, entre outras autoridades municipais e do Corpo de Bombeiros.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Lucas Bove, no valor de R$ 355 mil, destinada ao 16º GB. Segundo o deputado, a iniciativa integra um conjunto de recursos já destinados aos bombeiros em todo o Estado, que somam R$ 2,8 milhões. “Valorizar o bombeiro é investir diretamente na proteção da população”, destacou Bove durante a solenidade. “Quem protege vidas merece respeito. Ação não se promete, se cumpre”, completou.

As botas entregues são equipamentos de alto desempenho desenvolvidos especificamente para operações de combate a incêndio. O secretário Odair Melo destacou que a participação da Prefeitura reforça o compromisso da atual administração com a segurança pública. “O prefeito Helinho Zanatta tem como prioridade valorizar as forças de segurança e garantir melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. Investir em equipamentos de qualidade é investir diretamente na proteção da população e no reconhecimento de quem atua diariamente na linha de frente”, afirmou.