Moradores de Piracicaba podem ter dinheiro esquecido em bancos e nem sabem. Isso porque o Banco Central disponibiliza o Sistema de Valores a Receber (SVR), que permite consultar se há quantias disponíveis em instituições financeiras, como contas antigas encerradas, tarifas cobradas indevidamente, consórcios finalizados ou outros valores que ficaram parados ao longo dos anos.
A consulta é gratuita e pode ser feita pela internet. Basta acessar o site oficial valoresareceber.bcb.gov.br, informar o CPF ou CNPJ e a data de nascimento ou de abertura da empresa. Caso exista algum valor disponível, será necessário fazer login com uma conta Gov.br e solicitar o resgate diretamente pelo sistema, informando uma chave Pix para receber o dinheiro.
Se não houver chave Pix cadastrada, o próprio sistema orienta como entrar em contato com a instituição financeira responsável para solicitar o valor.
Heredeiros ou representantes legais também podem consultar se pessoas falecidas possuem valores a receber.
O Banco Central alerta que o serviço é totalmente gratuito e não envia links ou solicita dados por mensagens, sendo importante que a consulta seja feita apenas pelo site oficial para evitar golpes.