Em comemoração ao Mês das Mulheres, o Hopi Hari anunciou uma promoção especial que permite que mulheres a partir de 13 anos adquiram o passaporte para o parque pelo valor simbólico de R$ 1 em datas selecionadas ao longo do mês de março.

A ação faz parte de uma campanha promocional do parque e os ingressos são limitados, podendo se esgotar rapidamente. Para participar, é necessário acessar o site oficial, selecionar o passaporte promocional, finalizar a compra e realizar o agendamento obrigatório da visita. Após o processo, o acesso é liberado por meio de um QR Code enviado ao e-mail cadastrado.

Conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, o Hopi Hari utiliza uma proposta temática que o apresenta como uma nação fictícia. Segundo a narrativa criada pelo parque, ele possui capital, governante, bandeira, hino, passaporte, consulado e até idioma próprio, o hopês.