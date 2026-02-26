Em comemoração ao Mês das Mulheres, o Hopi Hari anunciou uma promoção especial que permite que mulheres a partir de 13 anos adquiram o passaporte para o parque pelo valor simbólico de R$ 1 em datas selecionadas ao longo do mês de março.
A ação faz parte de uma campanha promocional do parque e os ingressos são limitados, podendo se esgotar rapidamente. Para participar, é necessário acessar o site oficial, selecionar o passaporte promocional, finalizar a compra e realizar o agendamento obrigatório da visita. Após o processo, o acesso é liberado por meio de um QR Code enviado ao e-mail cadastrado.
Conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, o Hopi Hari utiliza uma proposta temática que o apresenta como uma nação fictícia. Segundo a narrativa criada pelo parque, ele possui capital, governante, bandeira, hino, passaporte, consulado e até idioma próprio, o hopês.
Com uma área de 760 mil metros quadrados o equivalente ao dobro do tamanho do Estado do Vaticano o parque é dividido em cinco regiões temáticas: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba.
Kaminda Mundi é inspirada nas origens do país e reúne referências arquitetônicas de diferentes nações europeias. Entre as atrações mais conhecidas está a Giranda Mundi, roda-gigante que proporciona vista panorâmica do parque.
A região de Wild West remete ao Velho Oeste e abriga atrações temáticas e o tradicional Saloon, que combina apresentações e gastronomia.
Voltada ao público infantil, Infantasia celebra o universo da imaginação, com shows e personagens inspirados em histórias clássicas.
Mistieri é a maior área do parque e simula um sítio arqueológico com pirâmides e tumbas. No local está a Montezum, considerada a maior montanha-russa de madeira da América Latina.
Já Aribabiba, situada às margens do Grande Lago de Hopi Hari, abriga a capital do país e atrações radicais, como a Katapul, montanha-russa que acelera até 86 km/h em apenas três segundos.
A promoção do Mês das Mulheres é válida apenas em datas específicas e mediante agendamento prévio, reforçando o caráter limitado da campanha.