Food trucks locais tomam conta da rampa da Prefeitura nesta sexta
A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, das 10h às 15h, a primeira edição de 2026 do Sabores na Rua. O evento acontece na rampa do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, com entrada gratuita e aberta ao público.
Promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a ação reúne 11 food trucks locais, com opções variadas que vão de espetinhos e hambúrgueres até churros, acarajé, milho, empanadas e doces.
Participam desta edição La Casa do Espeto, La Casa da Batata, Delícias do Chef Helio, Sabores da Nana, Vitalo’S, Ree Samuka, Kitentação Crepes e Churros, Picollê Sorvetes, Delícias do Milho, Esfiharia Dona Silvia e Empanaderia La Ninha.
O evento também terá caráter especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. De acordo com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, a iniciativa fortalece os empreendedores da cidade e amplia as opções de lazer e gastronomia para a população.