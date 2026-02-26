Food trucks locais tomam conta da rampa da Prefeitura nesta sexta

A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, das 10h às 15h, a primeira edição de 2026 do Sabores na Rua. O evento acontece na rampa do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, com entrada gratuita e aberta ao público.

Promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a ação reúne 11 food trucks locais, com opções variadas que vão de espetinhos e hambúrgueres até churros, acarajé, milho, empanadas e doces.