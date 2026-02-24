A Tectextil Embalagens segue ampliando sua operação em Rio das Pedras (SP) e anunciou novas oportunidades de emprego em diferentes áreas. A empresa destaca que o processo seletivo é inclusivo e que todas as pessoas são bem-vindas a participar.
Vagas abertas
A empresa está com oportunidades para os seguintes cargos:
- Especialista Contábil
- Analista de Marketing
- Analista de RH
- Supervisor de Manutenção
- Líder de Produção
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Mecânico
- Eletricista
- Operador de Logística
- Estagiário de Marketing
- Estagiário de RH
- Estagiário de Enfermagem
Transporte fretado
Para facilitar o deslocamento dos colaboradores, a empresa oferece fretado partindo de Piracicaba (SP) até a unidade de Rio das Pedras, ampliando o acesso às vagas.
Como participar
Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@tectextil.com.br , pelo WhatsApp (19) 99942-1423 ou se candidatar diretamente pelo site: https://www.tectextil.com.br/trabalhe-conosco/. A recomendação é compartilhar a oportunidade com quem esteja em busca de emprego ou recolocação profissional.