REGIÃO DE PIRACICABA

Tectextil abre 12 vagas em diferentes áreas; CONFIRA

Por Gabriela Lima/JP1
| Tempo de leitura: 1 min
A Tectextil Embalagens segue ampliando sua operação em Rio das Pedras (SP) e anunciou novas oportunidades de emprego em diferentes áreas. A empresa destaca que o processo seletivo é inclusivo e que todas as pessoas são bem-vindas a participar.

Vagas abertas

A empresa está com oportunidades para os seguintes cargos:

  • Especialista Contábil
  • Analista de Marketing
  • Analista de RH
  • Supervisor de Manutenção
  • Líder de Produção
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Mecânico
  • Eletricista
  • Operador de Logística
  • Estagiário de Marketing
  • Estagiário de RH
  • Estagiário de Enfermagem

Transporte fretado

Para facilitar o deslocamento dos colaboradores, a empresa oferece fretado partindo de Piracicaba (SP) até a unidade de Rio das Pedras, ampliando o acesso às vagas.

Como participar

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@tectextil.com.br , pelo WhatsApp (19) 99942-1423 ou se candidatar diretamente pelo site: https://www.tectextil.com.br/trabalhe-conosco/. A recomendação é compartilhar a oportunidade com quem esteja em busca de emprego ou recolocação profissional.

