Foi realizada perícia técnica para avaliar a situação. O laudo concluiu que o caminho que atravessa a matrícula nº 117.184 é o único atualmente utilizado e que os trajetos alternativos apresentam impedimentos para o tráfego de caminhões pesados, como largura reduzida, curvas acentuadas, erosões, restrições de circulação e ponte sem condições adequadas.

Com base nas provas e no laudo pericial, o juiz julgou procedente o pedido da Coplacana. A decisão reconheceu o direito de passagem forçada pela propriedade da empresa imobiliária, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, determinando que a circulação de caminhões e funcionários seja mantida enquanto não houver outro acesso adequado. A liminar anteriormente concedida foi confirmada. A empresa foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

O caso ocorre em meio a reclamações de moradores do Condomínio Reserva do Taquaral I, localizado na Avenida Consuelo Sunege Gibelli, na região da Cidade Judiciária. Eles procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar transtornos atribuídos ao tráfego de caminhões da Coplacana nas proximidades do condomínio.