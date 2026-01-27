Um novo surto do vírus Nipah voltou a gerar preocupação em países da Ásia e levou autoridades a reforçarem medidas de vigilância sanitária, especialmente em aeroportos da região. A doença, identificada pela primeira vez em 1999, é considerada grave por apresentar alto índice de letalidade e não possuir vacina ou tratamento específico.

Na Índia, cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no estado de Bengala Ocidental após dois profissionais da área da saúde apresentarem infecção no início de janeiro. Ambos haviam tido contato com casos confirmados da doença, embora os primeiros exames tenham dado resultado negativo.

O Nipah pode provocar infecções respiratórias agudas e encefalite, condição caracterizada pelo inchaço do cérebro. A transmissão pode ocorrer tanto entre humanos quanto a partir de animais, principalmente morcegos frugívoros e porcos, além do consumo de alimentos contaminados. Até o momento, não existe vacina nem cura para a doença.