Um novo surto do vírus Nipah voltou a gerar preocupação em países da Ásia e levou autoridades a reforçarem medidas de vigilância sanitária, especialmente em aeroportos da região. A doença, identificada pela primeira vez em 1999, é considerada grave por apresentar alto índice de letalidade e não possuir vacina ou tratamento específico.
Na Índia, cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no estado de Bengala Ocidental após dois profissionais da área da saúde apresentarem infecção no início de janeiro. Ambos haviam tido contato com casos confirmados da doença, embora os primeiros exames tenham dado resultado negativo.
O Nipah pode provocar infecções respiratórias agudas e encefalite, condição caracterizada pelo inchaço do cérebro. A transmissão pode ocorrer tanto entre humanos quanto a partir de animais, principalmente morcegos frugívoros e porcos, além do consumo de alimentos contaminados. Até o momento, não existe vacina nem cura para a doença.
Com o avanço do surto, países vizinhos passaram a adotar medidas preventivas. A Tailândia, por exemplo, anunciou a intensificação de protocolos de saúde em aeroportos internacionais. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, medidas de triagem e monitoramento foram adotadas em terminais que recebem voos provenientes da região afetada da Índia.
Entre as ações estão o reforço na limpeza de áreas comuns, maior integração com postos de controle de doenças transmissíveis e a realização de exames em passageiros vindos do país asiático. Em um dos aeroportos, mais de 300 viajantes foram avaliados, sem registro de casos suspeitos até o momento. Não há confirmação de infecções por Nipah em território tailandês.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o vírus Nipah como uma das doenças que merecem pesquisa prioritária, ao lado de enfermidades como Ebola, Zika e covid-19, devido ao seu potencial de causar surtos de grandes proporções.
Especialistas alertam que surtos da doença são registrados quase todos os anos em partes da Ásia, especialmente na Índia e em Bangladesh. Em episódios anteriores, a contaminação esteve associada ao consumo de frutas ou produtos derivados, como suco de tâmara cru, contaminados por secreções de morcegos infectados.