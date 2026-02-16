Vírus Nipah pode explodir após o Carnaval no Brasil?

O Ministério da Saúde informou que não há casos confirmados do vírus Nipah no Brasil e que, até o momento, não existe motivo para preocupação após o Carnaval. A pasta destacou que mantém protocolos de vigilância epidemiológica ativos e acompanha os desdobramentos internacionais relacionados à doença, considerada rara e grave. O alerta ganhou repercussão após registros recentes na Índia e em Bangladesh, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda restrições de viagem ou comércio neste momento.

Na Índia, dois profissionais de saúde foram infectados e 198 pessoas que tiveram contato com eles testaram negativo. Já em Bangladesh, uma mulher entre 40 e 50 anos morreu em janeiro após apresentar sintomas graves; a investigação aponta possível relação com o consumo de seiva crua de tamareira, alimento associado a surtos anteriores. Desde 2001, o país registra casos quase anuais da doença, com quatro mortes confirmadas em 2025.