A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a identificação de uma nova variante do vírus da mpox em circulação internacional. Segundo a entidade, a cepa reúne características genéticas dos clados 1b e 2b e foi detectada inicialmente em casos isolados no Reino Unido e na Índia.

De acordo com o comunicado, no Reino Unido a infecção foi registrada em dezembro de 2025, em um viajante que havia retornado recentemente de um país da região Ásia-Pacífico. Já na Índia, o caso envolve um paciente que apresentou sintomas meses antes, em setembro do mesmo ano. Até o momento, apenas um caso foi confirmado em cada país relacionado a essa nova variante.

A OMS informou que ainda é cedo para determinar se a nova cepa apresenta maior transmissibilidade, gravidade clínica ou impacto diferente na eficácia das vacinas e tratamentos disponíveis. Por enquanto, a avaliação global de risco permanece inalterada.