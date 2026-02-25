A adesão ao saque-aniversário do FGTS pode parecer uma alternativa interessante para quem deseja reforçar o orçamento ao longo do ano. No entanto, muitas dúvidas surgem quando ocorre uma demissão sem justa causa. Afinal, quem escolheu essa modalidade recebe a multa de 40%? E o saldo do fundo pode ser sacado integralmente?

Criado em 2020, o saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar, todos os anos, no mês de seu aniversário, uma parte do saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A adesão é feita pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração do fundo. O valor liberado anualmente varia conforme o saldo existente na conta: quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque, acrescido de uma parcela adicional fixa prevista em tabela oficial.

A principal dúvida aparece no momento da demissão sem justa causa. De acordo com as regras do FGTS, o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário tem direito, sim, à multa rescisória de 40% sobre o valor total depositado pelo empregador. Essa multa é obrigatória e não é afetada pela escolha da modalidade. No entanto, o trabalhador não poderá sacar o saldo total da conta naquele momento. O valor restante permanece retido e só pode ser movimentado nas situações previstas em lei, como aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves, permanência por três anos fora do regime do FGTS ou retorno à modalidade saque-rescisão, respeitado o prazo de carência.