A cremação tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada por famílias em Piracicaba. Na cidade, o serviço é oferecido por empresa funerária local, com valores que variam conforme o tipo de contratação e a inclusão ou não de cerimônia de despedida.

Entre as mais conhecidas está a Abil, ligada ao Grupo Unidas, que atua diretamente no município. Segundo informações confirmadas pela empresa, a cremação humana particular custa R$ 3.315 à vista ou R$ 3.490 parcelado. Para associados, o valor é de R$ 2.840 à vista ou R$ 2.990 parcelado. A utilização da sala de velório é cobrada separadamente, com valores entre R$ 400 e R$ 450, incluindo cerimônia de despedida.

Para a realização da cremação humana, a legislação exige Declaração de Óbito assinada por dois médicos, além de documentação do falecido e autorização familiar.