A cremação tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada por famílias em Piracicaba. Na cidade, o serviço é oferecido por empresa funerária local, com valores que variam conforme o tipo de contratação e a inclusão ou não de cerimônia de despedida.
Entre as mais conhecidas está a Abil, ligada ao Grupo Unidas, que atua diretamente no município. Segundo informações confirmadas pela empresa, a cremação humana particular custa R$ 3.315 à vista ou R$ 3.490 parcelado. Para associados, o valor é de R$ 2.840 à vista ou R$ 2.990 parcelado. A utilização da sala de velório é cobrada separadamente, com valores entre R$ 400 e R$ 450, incluindo cerimônia de despedida.
Para a realização da cremação humana, a legislação exige Declaração de Óbito assinada por dois médicos, além de documentação do falecido e autorização familiar.
Cremação de pets
O serviço também contempla animais de estimação. A modalidade individual, com devolução das cinzas em urna, custa a partir de R$ 845 à vista. Já a coletiva, quando as cinzas não retornam ao tutor, parte de R$ 380 à vista.
A empresa esclarece que a cremação de pets ocorre em estrutura separada da humana, com ambiente e equipamento distintos, garantindo que os procedimentos não sejam realizados no mesmo espaço.
Comparação com a média nacional
Na comparação com a média brasileira que varia entre R$ 2.500 e R$ 5.000 para serviços padrão de cremação humana os valores praticados em Piracicaba estão dentro da faixa considerada regular para cidades de médio porte.
Especialistas recomendam que, antes da contratação, a família solicite orçamento detalhado e confirme quais serviços estão incluídos, já que itens como traslado, tempo de velório e cerimônia podem alterar o valor final.