A agência de Recursos Humanos Meso Carreira e Gestão está com 14 vagas de estágio abertas em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste. As oportunidades são destinadas a estudantes de diferentes áreas e são intermediadas pela agência para empresas da região. Entre as vagas disponíveis estão estágio em logística (códigos 858 e 884), estágio em atendimento (códigos 872, 891 e 901), estágio em edição e criação de vídeos (código 885), estágio administrativo (códigos 890, 899, 908, 912, 913 e 917), estágio administrativo comercial (código 898) e estágio em Direito (código 914). As oportunidades contemplam áreas como administração, setor comercial, logística, atendimento ao cliente, produção de conteúdo e área jurídica.

Os requisitos, carga horária, bolsa-auxílio e benefícios variam conforme a vaga e devem ser consultados diretamente no site oficial da Meso Carreira e Gestão. Para se candidatar, o interessado deve acessar CLIQUE AQUI, buscar pelo código da vaga desejada e conferir todas as informações antes de realizar a inscrição, que é feita exclusivamente de forma online.

Além da candidatura, especialistas em Recursos Humanos orientam que a preparação para o processo seletivo é fundamental para aumentar as chances de contratação. Manter o currículo atualizado, com informações claras e objetivas, revisar erros de português e destacar cursos, habilidades e experiências, mesmo que acadêmicas, são atitudes essenciais. Também é importante pesquisar sobre a empresa antes da entrevista, entender sua área de atuação e demonstrar interesse pela oportunidade. Durante a entrevista, o candidato deve estar preparado para responder perguntas sobre seus objetivos profissionais, pontos fortes e aspectos que deseja desenvolver, mantendo postura profissional, boa comunicação e pontualidade. Nos casos de entrevistas online, recomenda-se testar previamente a conexão com a internet, câmera e áudio, além de escolher um ambiente silencioso e adequado. Pequenos cuidados podem fazer a diferença no momento da seleção.