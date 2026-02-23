O acesso à rua Nossa Senhora do Carmo, na altura do posto Santa Teresinha (o Posto Bigaton, 696), estará fechado a partir das 6h desta terça.

Devido às obras realizadas pela Concessionária Eixo-SP, a partir das 6h desta terça-feira, 24/02, o trânsito na região do bairro Santa Teresinha sofrerá interdições. Por conta disso, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, preparou rotas alternativas para motoristas e usuários do transporte público coletivo.

Para os motoristas que seguem pela Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), a rota alternativa será pela Rodovia Herminio Petrin (SP 308), com acesso à Rua Ricardo Melotto (próximo ao Atacadão). Outra opção de desvio será pela Avenida Cristóvão Colombo, na altura do km 168 da SP-304.

Para aliviar o fluxo de veículos, na Rua Dona Antonia, no sentido bairro/Centro, na altura da Praça Angelo Feltre, o estacionamento do lado direito da via estará proibido para a implantação de mais uma faixa de rolamento à direita, permitindo que os veículos acessem a Rua Nossa Senhora do Carmo pelo sistema de direita livre. O local estará sinalizado e contará com agentes de trânsito para orientar os motoristas. As mudanças também serão avaliadas e ajustadas, se necessário.

TRANSPORTE PÚBLICO – No transporte público coletivo, haverá alterações nas linhas 400 (Artemis/Terminal Vila Sonia) e 415 (Vida Nova/Terminal Vila Sônia). O desvio será feito pela Av. Cristóvão Colombo, o que aumentará o tempo de deslocamento dos ônibus; no entanto, não haverá alteração nos horários de saída das linhas.