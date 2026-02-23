De acordo com dados meteorológicos, há risco de tempestades em áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e em partes do Norte e do Nordeste. A previsão inclui chuva de forte intensidade, rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo.

A segunda-feira (23) começou com sol e aumento da temperatura em Piracicaba. A condição deve mudar ao longo do dia, com previsão de chuva e possibilidade de temporais.

Os acumulados podem ocorrer em pancadas concentradas em curto período, o que eleva o risco de alagamentos em áreas urbanas.

No Sudeste, os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo estão na área de risco para temporais.

Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aviso meteorológico válido para todo o território paulista. A maior parte do estado está classificada em nível de atenção. Regiões do litoral e do sul estão em nível de alerta, com maior probabilidade de ocorrências como alagamentos e queda de árvores.