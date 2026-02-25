Unidade foi instalada no Núcleo de Perícias Médico-Legais e atenderá cidades da região de Piracicaba. O Governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira (24) a primeira Sala Lilás do interior paulista. O espaço foi implantado no Núcleo de Perícias Médico-Legais de Americana, ampliando a rede de proteção a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e integra as ações do movimento SP Por Todas, voltado ao fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a Sala Lilás garante atendimento humanizado, seguro e acolhedor às vítimas. Já a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, destacou que o novo espaço representa avanço na proteção e incentivo à denúncia.

A Sala Lilás foi projetada para evitar que vítimas tenham contato com outras pessoas que buscam atendimento no IML, como em casos de exames cautelares ou de embriaguez, além de impedir que se deparem com o próprio agressor nas dependências do prédio. Duas salas foram preparadas com cores e elementos que promovem sensação de acolhimento, conforto e segurança. No local, atuam servidores da Polícia Científica, enquanto os exames periciais são realizados por médico-legista de plantão. De acordo com o diretor do Núcleo, Vicente Scorza Carrascosa von Glehn, o espaço reduz a revitimização, preserva a dignidade e fortalece a qualidade da prova pericial, contribuindo para o acesso à Justiça

O Núcleo de Americana atende cerca de 1,2 milhão de habitantes das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Sumaré, Monte Mor, Artur Nogueira, Cosmópolis, Nova Odessa e Engenheiro Coelho, com média mensal de 67 atendimentos relacionados a casos de violência sexual e doméstica. O estado conta atualmente com 170 Salas DDM em plantões policiais, além de 142 Delegacias de Defesa da Mulher espalhadas pelos municípios. O atendimento pode ser feito presencialmente ou de forma online, por videoconferência, nas chamadas Salas DDM Online. As DDMs funcionam com equipes especializadas no acolhimento às vítimas de violência de gênero, mas qualquer delegacia da Polícia Civil pode registrar ocorrência, assim como o serviço 190 da Polícia Militar. Desde 2023, o governo estadual ampliou as medidas de proteção, incluindo tornozelamento eletrônico de acusados e expansão das salas especializadas. Segundo dados oficiais, houve crescimento de 21% na concessão de medidas protetivas e aumento de 11% nos boletins de ocorrência por agressão no período. O movimento SP Por Todas reúne ações voltadas à proteção, acolhimento e autonomia das mulheres, concentrando informações e serviços em plataforma oficial do governo estadual.