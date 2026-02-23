A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) está com inscrições abertas para o Programa UniversIDADE, iniciativa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) voltada a pessoas com 50 anos ou mais.

O programa é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Esportes e Cultura da universidade e oferece, de forma gratuita, atividades educacionais, culturais e de lazer. Desenvolvido no âmbito da educação não formal, o UniversIDADE tem como objetivo ampliar conhecimentos, fortalecer a participação social, promover a convivência intergeracional e incentivar o envelhecimento ativo.

Na FOP, as atividades estão sob a supervisão da professora Dra. Vânia Siqueira e incluem palestras e oficinas organizadas em quatro Eixos Temáticos: Arte e Cultura; Esporte e Lazer; Saúde Física e Mental; e Sociocultural e Empreendedorismo. A proposta é estimular a educação ao longo da vida, a troca de saberes e o desenvolvimento pessoal, valorizando a autonomia e a qualidade de vida no processo de envelhecimento.