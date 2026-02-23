A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) está com inscrições abertas para o Programa UniversIDADE, iniciativa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) voltada a pessoas com 50 anos ou mais.
O programa é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Esportes e Cultura da universidade e oferece, de forma gratuita, atividades educacionais, culturais e de lazer. Desenvolvido no âmbito da educação não formal, o UniversIDADE tem como objetivo ampliar conhecimentos, fortalecer a participação social, promover a convivência intergeracional e incentivar o envelhecimento ativo.
Na FOP, as atividades estão sob a supervisão da professora Dra. Vânia Siqueira e incluem palestras e oficinas organizadas em quatro Eixos Temáticos: Arte e Cultura; Esporte e Lazer; Saúde Física e Mental; e Sociocultural e Empreendedorismo. A proposta é estimular a educação ao longo da vida, a troca de saberes e o desenvolvimento pessoal, valorizando a autonomia e a qualidade de vida no processo de envelhecimento.
Cronograma de inscrições
As inscrições para alunos veteranos acontecem nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026. Já os novos alunos poderão se inscrever nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2026.
O atendimento será das 9h às 15h, no Laboratório de Ensino Digital, localizado no andar térreo da FOP, na entrada principal, ao lado da sala de Metodologias Ativas.
Para participar, é necessário se inscrever em pelo menos uma atividade de cada Eixo Temático. Depois, o participante poderá escolher até mais seis atividades de interesse, totalizando até dez atividades no semestre.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do programa ou pelo e-mail da professora responsável: siqueira@fop.unicamp.br
.