A Faculdade Fatep divulgou um levantamento apontando dez profissões que continuam em alta no mercado de trabalho, inclusive na região de Piracicaba, mesmo em períodos de instabilidade econômica. Segundo a instituição, as áreas ligadas à gestão, tecnologia, finanças, saúde e produção de alimentos seguem com forte demanda por profissionais.
Confira a lista na ordem do levantamento:
1. Profissionais da saúde
A área da saúde mantém alta empregabilidade, já que a população continua precisando de atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico e de enfermagem, independentemente do cenário econômico.
2. Planejamento e gestão financeira
Especialistas em finanças ajudam empresas a controlar gastos, planejar investimentos e manter a estabilidade financeira em períodos difíceis.
3. Administração
Administradores são essenciais para reorganizar empresas, reduzir despesas e definir estratégias para enfrentar momentos de desaceleração econômica.
4. Marketing
Profissionais de marketing são responsáveis por entender o consumidor, reposicionar produtos e fortalecer a comunicação das empresas com o público.
5. Compras
O setor de compras ganha importância em tempos de crise, já que negociações com fornecedores e redução de custos tornam-se fundamentais.
6. Recursos Humanos e recrutamento
Especialistas em gestão de pessoas ajudam empresas a reorganizar equipes, contratar corretamente e manter a produtividade.
7. Tecnologia da Informação
A área de TI segue em expansão, com alta procura por profissionais de sistemas, redes, programação e bancos de dados.
8. Biotecnologia
Profissionais dessa área atuam na pesquisa e desenvolvimento de soluções para indústrias farmacêuticas, alimentícias, ambientais e agropecuárias.
9. Logística
Responsáveis por transporte, armazenagem e distribuição, os profissionais de logística ajudam a reduzir custos e melhorar a eficiência das operações.
10. Agronegócio
O setor agrícola e pecuário continua forte e demanda profissionais qualificados para produção, gestão e inovação no campo.
De acordo com a Fatep, o mercado atual exige profissionais cada vez mais qualificados, atualizados e preparados para se adaptar às novas demandas, fatores que aumentam as chances de contratação e estabilidade na carreira.