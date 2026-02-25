25 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MERCADO DE TRABALHO

Veja 10 profissões que estão em alta no mercado de Piracicaba

Por Redação JP1 | FATEP
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
BANCO DE IMAGEM
A Faculdade Fatep divulgou um levantamento apontando dez profissões que continuam em alta no mercado de trabalho, inclusive na região de Piracicaba
A Faculdade Fatep divulgou um levantamento apontando dez profissões que continuam em alta no mercado de trabalho, inclusive na região de Piracicaba

A Faculdade Fatep divulgou um levantamento apontando dez profissões que continuam em alta no mercado de trabalho, inclusive na região de Piracicaba, mesmo em períodos de instabilidade econômica. Segundo a instituição, as áreas ligadas à gestão, tecnologia, finanças, saúde e produção de alimentos seguem com forte demanda por profissionais.

Confira a lista na ordem do levantamento:

1. Profissionais da saúde
A área da saúde mantém alta empregabilidade, já que a população continua precisando de atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico e de enfermagem, independentemente do cenário econômico.

2. Planejamento e gestão financeira
Especialistas em finanças ajudam empresas a controlar gastos, planejar investimentos e manter a estabilidade financeira em períodos difíceis.

3. Administração
Administradores são essenciais para reorganizar empresas, reduzir despesas e definir estratégias para enfrentar momentos de desaceleração econômica.

4. Marketing
Profissionais de marketing são responsáveis por entender o consumidor, reposicionar produtos e fortalecer a comunicação das empresas com o público.

5. Compras
O setor de compras ganha importância em tempos de crise, já que negociações com fornecedores e redução de custos tornam-se fundamentais.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

6. Recursos Humanos e recrutamento
Especialistas em gestão de pessoas ajudam empresas a reorganizar equipes, contratar corretamente e manter a produtividade.

7. Tecnologia da Informação
A área de TI segue em expansão, com alta procura por profissionais de sistemas, redes, programação e bancos de dados.

8. Biotecnologia
Profissionais dessa área atuam na pesquisa e desenvolvimento de soluções para indústrias farmacêuticas, alimentícias, ambientais e agropecuárias.

9. Logística
Responsáveis por transporte, armazenagem e distribuição, os profissionais de logística ajudam a reduzir custos e melhorar a eficiência das operações.

10. Agronegócio
O setor agrícola e pecuário continua forte e demanda profissionais qualificados para produção, gestão e inovação no campo.

De acordo com a Fatep, o mercado atual exige profissionais cada vez mais qualificados, atualizados e preparados para se adaptar às novas demandas, fatores que aumentam as chances de contratação e estabilidade na carreira.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários