A Faculdade Fatep divulgou um levantamento apontando dez profissões que continuam em alta no mercado de trabalho, inclusive na região de Piracicaba, mesmo em períodos de instabilidade econômica. Segundo a instituição, as áreas ligadas à gestão, tecnologia, finanças, saúde e produção de alimentos seguem com forte demanda por profissionais.

Confira a lista na ordem do levantamento:

1. Profissionais da saúde

A área da saúde mantém alta empregabilidade, já que a população continua precisando de atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapêutico e de enfermagem, independentemente do cenário econômico.