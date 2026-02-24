O SENAI Piracicaba está com vagas abertas para cursos presenciais nas unidades do Centro e da Escola SENAI Mário Henrique Simonsen, no Jardim Primavera. As oportunidades abrangem diversas áreas profissionais e incluem turmas com possibilidade de bolsa, conforme disponibilidade.

Na unidade do Centro, localizada na Rua Dom Pedro II, 1474, há cursos nas áreas de alimentos, informática e indústria. Entre as opções estão Bolos e Pães Naturais e Integrais, Excel Básico e Avançado, Inspetor de Qualidade, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, NR-11 – Operação de Empilhadeira e Inteligências Artificiais Generativas Aplicadas à Programação (ChatGPT). As cargas horárias variam conforme o curso escolhido.

Já na unidade da Vila – Escola SENAI Mário Henrique Simonsen, na Avenida Marechal Castelo Branco, 1000, a oferta contempla cursos nas áreas de administração, automotiva, metalurgia, soldagem, mecatrônica e tecnologia da informação. Entre as formações disponíveis estão Analista de Recursos Humanos, Cálculos Trabalhistas: Verbas Salariais e Rescisórias, Caldeireiro Montador, Mecânico de Motor Ciclo Otto, Montador de Veículos – Linha de Produção Automotiva, Microsoft Power BI, CLP Siemens – TIA Portal Avançado, além de diversos cursos de soldagem, como MAG, TIG, Soldador de Tubulação em Aço Carbono TIG, Programação e Operação de Robô de Soldagem e Traçagem de Peças Concêntricas de Caldeiraria. As cargas horárias podem variar entre 32 e 180 horas.