O SENAI Piracicaba está com vagas abertas para cursos presenciais nas unidades do Centro e da Escola SENAI Mário Henrique Simonsen, no Jardim Primavera. As oportunidades abrangem diversas áreas profissionais e incluem turmas com possibilidade de bolsa, conforme disponibilidade.
Na unidade do Centro, localizada na Rua Dom Pedro II, 1474, há cursos nas áreas de alimentos, informática e indústria. Entre as opções estão Bolos e Pães Naturais e Integrais, Excel Básico e Avançado, Inspetor de Qualidade, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, NR-11 – Operação de Empilhadeira e Inteligências Artificiais Generativas Aplicadas à Programação (ChatGPT). As cargas horárias variam conforme o curso escolhido.
- VEJA MAIS:
- Caminhões da Coplacana preocupam condomínio em Piracicaba; VEJA
- FOP-Unicamp Piracicaba abre inscrições para Programa UniversIDADE
- Piracicaba entra em alerta para temporais nesta semana; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Já na unidade da Vila – Escola SENAI Mário Henrique Simonsen, na Avenida Marechal Castelo Branco, 1000, a oferta contempla cursos nas áreas de administração, automotiva, metalurgia, soldagem, mecatrônica e tecnologia da informação. Entre as formações disponíveis estão Analista de Recursos Humanos, Cálculos Trabalhistas: Verbas Salariais e Rescisórias, Caldeireiro Montador, Mecânico de Motor Ciclo Otto, Montador de Veículos – Linha de Produção Automotiva, Microsoft Power BI, CLP Siemens – TIA Portal Avançado, além de diversos cursos de soldagem, como MAG, TIG, Soldador de Tubulação em Aço Carbono TIG, Programação e Operação de Robô de Soldagem e Traçagem de Peças Concêntricas de Caldeiraria. As cargas horárias podem variar entre 32 e 180 horas.
Como se inscrever
As inscrições para os cursos pagos devem ser realizadas diretamente pelo site oficial do SENAI. Já as vagas com bolsa exigem inscrição presencial na unidade onde o curso será oferecido.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3437-4840, na unidade do Centro, e (19) 3412-3500, na unidade da Vila.
As vagas são limitadas e preenchidas conforme disponibilidade de cada turma.