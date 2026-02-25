Temperaturas ficam amenas pela manhã e sobem ao longo do dia; instabilidade pode provocar pancadas isoladas, inclusive no horário do almoço
Piracicaba começa esta quinta-feira com tempo nublado e temperatura na casa dos 23 °C nas primeiras horas do dia. A partir das 9h, o clima segue com muitas nuvens e períodos de abertura de sol, mantendo sensação de abafamento devido à umidade elevada.
Ao longo da manhã, os termômetros sobem gradualmente, alcançando cerca de 26 °C próximo do meio-dia. No horário do almoço, entre 11h e 13h, o tempo permanece com sol entre nuvens e sensação abafada, sem previsão de chuva forte nesse período, embora a instabilidade aumente ao longo da tarde.
Durante a tarde, a máxima prevista chega a aproximadamente 28 °C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas do verão, especialmente entre o meio da tarde e o início da noite.
Segundo a previsão, a chance de chuva fica em torno de 20%, com ventos fracos, perto de 8 km/h, e umidade alta, acima de 80%, o que mantém o tempo instável.
Noite mais amena
Depois das 18h, a temperatura começa a cair, ficando perto de 22 °C no período da noite. A madrugada deve seguir com céu parcialmente nublado e mínima próxima de 21 °C.
Tendência para os próximos dias
A previsão indica manutenção do calor moderado na cidade, com máximas entre 26 °C e 30 °C nos próximos dias, com possibilidade de pancadas típicas de verão.