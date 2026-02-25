Temperaturas ficam amenas pela manhã e sobem ao longo do dia; instabilidade pode provocar pancadas isoladas, inclusive no horário do almoço

Piracicaba começa esta quinta-feira com tempo nublado e temperatura na casa dos 23 °C nas primeiras horas do dia. A partir das 9h, o clima segue com muitas nuvens e períodos de abertura de sol, mantendo sensação de abafamento devido à umidade elevada.

Ao longo da manhã, os termômetros sobem gradualmente, alcançando cerca de 26 °C próximo do meio-dia. No horário do almoço, entre 11h e 13h, o tempo permanece com sol entre nuvens e sensação abafada, sem previsão de chuva forte nesse período, embora a instabilidade aumente ao longo da tarde.