Uma tarde normal na Comunidade Portelinha, em Piracicaba, terminou em cena de tensão, correria e prisão de mãe e filho nesta segunda-feira (24). Uma operação da Polícia Civil, por meio da DEIC de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (ROMU e VTR 40), desmantelou um ponto de venda de drogas que funcionava na comunidade.

LEIA MAIS

Policiais da 2ª DISE realizavam monitoramento velado quando identificaram dois irmãos atuando na venda de entorpecentes. Segundo a investigação, o jovem de 18 anos, conhecido como “Kau”, e o adolescente de 15 anos, estariam comercializando drogas no local.