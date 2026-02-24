Uma tarde normal na Comunidade Portelinha, em Piracicaba, terminou em cena de tensão, correria e prisão de mãe e filho nesta segunda-feira (24). Uma operação da Polícia Civil, por meio da DEIC de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (ROMU e VTR 40), desmantelou um ponto de venda de drogas que funcionava na comunidade.
Policiais da 2ª DISE realizavam monitoramento velado quando identificaram dois irmãos atuando na venda de entorpecentes. Segundo a investigação, o jovem de 18 anos, conhecido como “Kau”, e o adolescente de 15 anos, estariam comercializando drogas no local.
No momento da abordagem, uma reviravolta: a própria mãe dos rapazes, de 35 anos, teria alertado os filhos sobre a chegada das viaturas.
Ao perceberem a movimentação policial, os dois tentaram fugir a pé e arremessaram uma sacola em um terreno próximo. Mas a fuga durou pouco. As equipes conseguiram deter os irmãos logo em seguida.
Dentro da sacola, os agentes encontraram: 200 porções de cocaína, 31 porções de crack, 2 porções de maconha, R$ 97,00 em dinheiro e 1 aparelho celular.
Durante a ação, a mãe dos suspeitos teria incitado moradores contra os agentes e desacatado um dos guardas civis que prestavam apoio à ocorrência. Ela acabou sendo detida no local.
O maior de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. A mulher responderá por associação ao tráfico, corrupção de menores e desacato.O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico e associação ao tráfico.
A ocorrência foi apresentada na sede da DEIC, onde a Autoridade Policial formalizou o flagrante. O jovem preso permanece à disposição da Justiça.