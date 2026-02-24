24 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PRISÃO FAMILIAR

Mãe e filho são presos por tráfico e desacato em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
A mãe e os dois filhos foram presos na operação policial.
A mãe e os dois filhos foram presos na operação policial.

  Uma tarde normal na Comunidade Portelinha, em Piracicaba, terminou em cena de tensão, correria e prisão de mãe e filho nesta segunda-feira (24). Uma operação da Polícia Civil, por meio da DEIC de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (ROMU e VTR 40), desmantelou um ponto de venda de drogas que funcionava na comunidade.

LEIA MAIS

Policiais da 2ª DISE realizavam monitoramento velado quando identificaram dois irmãos atuando na venda de entorpecentes. Segundo a investigação, o jovem de 18 anos, conhecido como “Kau”, e o adolescente de 15 anos, estariam comercializando drogas no local.

No momento da abordagem, uma reviravolta: a própria mãe dos rapazes, de 35 anos, teria alertado os filhos sobre a chegada das viaturas.

Ao perceberem a movimentação policial, os dois tentaram fugir a pé e arremessaram uma sacola em um terreno próximo. Mas a fuga durou pouco. As equipes conseguiram deter os irmãos logo em seguida.

Dentro da sacola, os agentes encontraram: 200 porções de cocaína, 31 porções de crack, 2 porções de maconha, R$ 97,00 em dinheiro e 1 aparelho celular.

Durante a ação, a mãe dos suspeitos teria incitado moradores contra os agentes e desacatado um dos guardas civis que prestavam apoio à ocorrência. Ela acabou sendo detida no local.

O maior de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. A mulher responderá por associação ao tráfico, corrupção de menores e desacato.O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico e associação ao tráfico.

A ocorrência foi apresentada na sede da DEIC, onde a Autoridade Policial formalizou o flagrante. O jovem preso permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários