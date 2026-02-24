O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma reestruturação na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2023 e 2025, com o encerramento de mais de 2.800 leitos nas áreas de psiquiatria, obstetrícia e pediatria. Em paralelo, houve ampliação significativa de leitos cirúrgicos, indicando uma mudança no perfil da assistência pública.
A redistribuição ocorre em especialidades consideradas estratégicas, especialmente no atendimento à saúde mental e materno-infantil, e levanta debates sobre os impactos no acesso da população aos serviços hospitalares.
Psiquiatria concentra maior redução de leitos
Levantamento produzido pelo Instituto Teotônio Vilela com base em dados do Datasus e do IBGE aponta que a maior queda ocorreu na psiquiatria, com 1.885 leitos desativados no período analisado.
Na obstetrícia, foram fechadas 679 unidades, enquanto a pediatria perdeu 302 leitos. Essas áreas são consideradas fundamentais para o atendimento contínuo de gestantes, recém-nascidos e crianças, além de pacientes com transtornos mentais.
A redução ocorre em um cenário de reorganização do modelo assistencial, com foco crescente em serviços substitutivos e ambulatoriais.
Expansão de leitos cirúrgicos muda prioridades
Em sentido oposto, os leitos cirúrgicos registraram forte crescimento. Desde 2023, foram criadas 7.526 novas unidades voltadas a procedimentos operatórios, número superior ao observado nos primeiros anos do governo Jair Bolsonaro.
O avanço acompanha o aumento no volume de cirurgias eletivas realizadas pelo sistema público, após o represamento causado pela pandemia.
Ainda assim, o ritmo geral de abertura de leitos foi menor. Entre 2023 e 2025, foram criadas 7.050 unidades nas especialidades analisadas, abaixo das mais de 10 mil registradas no período equivalente da gestão anterior.
Ministério da Saúde aponta crescimento total da rede
De acordo com o Ministério da Saúde, o número total de leitos disponíveis no SUS aumentou em mais de 10 mil unidades desde 2022, alcançando 360.444 em 2025. O crescimento interrompe uma tendência de queda observada ao longo de mais de uma década.
A pasta atribui as mudanças a fatores estruturais, como a redução no tempo de internação, o uso de técnicas menos invasivas, a queda da natalidade e a transição para novos modelos de atendimento em saúde mental.
Também foram ampliados os investimentos federais em áreas prioritárias. O orçamento destinado à saúde mental cresceu 70%, enquanto novos projetos voltados à assistência materna e neonatal foram incluídos no Novo PAC Saúde, com previsão de construção de maternidades e centros especializados.
Histórico mostra redução prolongada de leitos
Desde 2005, o país perdeu mais de 38 mil leitos hospitalares no sistema público. Apesar disso, o volume atual representa o maior patamar desde 2014, impulsionado principalmente pela expansão da capacidade cirúrgica.
A reorganização reflete uma tentativa de adaptação às novas demandas da população, ao mesmo tempo em que mantém o debate sobre o equilíbrio entre especialidades essenciais e o acesso aos serviços hospitalares.