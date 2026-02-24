O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma reestruturação na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2023 e 2025, com o encerramento de mais de 2.800 leitos nas áreas de psiquiatria, obstetrícia e pediatria. Em paralelo, houve ampliação significativa de leitos cirúrgicos, indicando uma mudança no perfil da assistência pública.

A redistribuição ocorre em especialidades consideradas estratégicas, especialmente no atendimento à saúde mental e materno-infantil, e levanta debates sobre os impactos no acesso da população aos serviços hospitalares.

Psiquiatria concentra maior redução de leitos

Levantamento produzido pelo Instituto Teotônio Vilela com base em dados do Datasus e do IBGE aponta que a maior queda ocorreu na psiquiatria, com 1.885 leitos desativados no período analisado.