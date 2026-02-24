Unimed Piracicaba anunciou a renovação de sua frota de veículos como parte de um plano de modernização da estrutura operacional. A iniciativa, realizada em parceria com o Grupo Stefanini, contempla a substituição de 36 carros utilizados em áreas assistenciais e administrativas.

A principal frente beneficiada é o serviço de atendimento domiciliar, que presta assistência a pacientes em casa. Segundo a cooperativa, a atualização da frota busca garantir mais agilidade, segurança e continuidade no cuidado aos beneficiários que necessitam desse tipo de suporte.

Além do serviço domiciliar, os novos veículos também serão utilizados por setores como Saúde Ocupacional Unimed (SOU), área Comercial, Medicina Preventiva, Gestão de Recursos Próprios (GRP), manutenção das sedes, serviços de motorista, Diretoria Executiva e Gestão Centralizada.