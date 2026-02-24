Unimed Piracicaba anunciou a renovação de sua frota de veículos como parte de um plano de modernização da estrutura operacional. A iniciativa, realizada em parceria com o Grupo Stefanini, contempla a substituição de 36 carros utilizados em áreas assistenciais e administrativas.
A principal frente beneficiada é o serviço de atendimento domiciliar, que presta assistência a pacientes em casa. Segundo a cooperativa, a atualização da frota busca garantir mais agilidade, segurança e continuidade no cuidado aos beneficiários que necessitam desse tipo de suporte.
Além do serviço domiciliar, os novos veículos também serão utilizados por setores como Saúde Ocupacional Unimed (SOU), área Comercial, Medicina Preventiva, Gestão de Recursos Próprios (GRP), manutenção das sedes, serviços de motorista, Diretoria Executiva e Gestão Centralizada.
De acordo com o presidente da cooperativa, Carlos Joussef, contar com uma frota moderna e organizada é fundamental para assegurar eficiência no atendimento, especialmente nos casos em que a equipe precisa se deslocar até a residência do paciente. Ele destaca que a medida contribui para fortalecer a presença da Unimed no momento em que o beneficiário mais precisa.
Neste mês, 24 dos 31 veículos previstos no processo de renovação já foram substituídos. A cooperativa informa que a iniciativa prioriza a padronização, a confiabilidade da frota e melhores condições de trabalho para os colaboradores.
A enfermeira Rosana Pompermayer, responsável pelo programa Unimed Domiciliar, explica que a renovação facilita o deslocamento da equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, assistente social e profissionais administrativos. Segundo ela, além dos cuidados técnicos, o atendimento em casa também envolve acolhimento e atenção aos pacientes.
A modernização da frota faz parte da estratégia da cooperativa de investir continuamente em mobilidade, segurança e qualidade dos serviços prestados, com foco em um atendimento próximo e humanizado.