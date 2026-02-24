O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmaram que vão orientar suas bancadas para evitar que o texto seja levado ao plenário antes das eleições. Segundo eles, há possibilidade de aprovação em razão do calendário eleitoral, com parlamentares que disputarão novo mandato.

Em meio às discussões no Congresso Nacional sobre a redução da jornada de trabalho, os presidentes do Partido Liberal (PL) e do União Brasil informaram que atuam para impedir o avanço da proposta que altera a escala 6x1 na Câmara dos Deputados.

A estratégia foi mencionada durante jantar promovido pela Esfera Brasil, realizado em São Paulo na segunda-feira (23), com a presença de empresários. Participaram representantes de empresas como Google, iFood e JHSF.

Rueda declarou ser contrário à proposta e afirmou que a medida pode aumentar custos para o setor produtivo e gerar inflação. Ele também mencionou o impacto político de uma eventual rejeição. Segundo o dirigente, caso a matéria seja pautada no plenário, a tendência é de aprovação. Ele defendeu que a tramitação permaneça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para impedir o avanço.

Valdemar Costa Neto afirmou que votar contra o projeto pode trazer consequências eleitorais e defendeu articulação política para que a proposta não seja incluída na pauta de votações. Ele sugeriu mobilização de empresários junto aos parlamentares para adiar a análise.