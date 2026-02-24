A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal deve votar nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei 2.294/2024, que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), apelidado de “OAB da Medicina”. A proposta estabelece que médicos recém-formados só poderão obter registro profissional após aprovação em uma prova nacional.

O texto já foi analisado pela Comissão de Educação e aprovado em primeiro turno na própria CAS em dezembro do ano passado. Agora, precisa passar por votação suplementar para poder seguir para a Câmara dos Deputados.

A discussão ganhou força após a divulgação de dados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo Ministério da Educação. Segundo os resultados, cerca de 30% dos cursos avaliados apresentaram desempenho considerado insatisfatório, com notas 1 e 2 em uma escala que vai até 5. Instituições com avaliação baixa podem sofrer medidas administrativas previstas nas normas do ensino superior.