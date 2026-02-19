Uma semana depois, o cenário é diferente. Nesta quinta-feira (19), o nível do rio marcou 1,90 metro. Desde o pico registrado durante o período de chuvas, a redução foi de aproximadamente 4 metros em sete dias.

Após as chuvas registradas na semana passada em Piracicaba, o nível do Rio Piracicaba atingiu 5,79 metros, alcançando a cota de extravasamento.

Durante o período de elevação, o aumento do volume de água foi provocado pelas precipitações que atingiram a cidade e a região, contribuindo para o avanço do nível do rio acima da marca dos 5 metros. Com o cessar das chuvas, o volume começou a apresentar queda gradual ao longo dos dias seguintes.

Atualmente, o nível do rio não ultrapassa a marca dos 2 metros, permanecendo abaixo da cota registrada na semana anterior. A diminuição foi acompanhada por monitoramentos realizados pelos órgãos responsáveis, que acompanham as medições diárias.

De acordo com a previsão do tempo, não há indicação de chuvas para Piracicaba nos próximos dias. A tendência é de manutenção do nível atual, caso não haja novos registros de precipitação na cidade e nas áreas que influenciam o curso do rio.