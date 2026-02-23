O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva de estágio em sete áreas de níveis superior e técnico. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março, até as 12h, incluindo sábados, domingos e feriados.
A seleção será realizada por meio de prova online. Para participar, o candidato deve acessar o site do Ciee, filtrar por “Inscrições Abertas” e localizar o processo referente ao Semae – Edital 01/2026. O edital também estará disponível a partir desta terça-feira (24) no site da autarquia, na aba “Vagas de Estágio”.
Para o nível superior, há oportunidades nas áreas de Administração de Empresas, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Engenharia de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. Já para o nível técnico, a vaga é para Técnico em Segurança do Trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.600 para estudantes do ensino superior e de R$ 1.000 para o nível técnico.
Há três meses na autarquia, a estagiária de Recursos Humanos Amanda Silvano Leme, 18 anos, avalia que a experiência contribui para o desenvolvimento profissional. Segundo ela, o estágio ajudou a aprimorar a comunicação com outros setores e a organização no cumprimento de prazos. “Estar aqui é uma oportunidade única para reafirmar a minha escolha profissional”, afirmou.
O presidente do Semae, Ronald Pereira, destacou a importância dos estagiários para o setor público. De acordo com ele, os estudantes trazem novas perspectivas e contribuem para o aumento da eficiência dos serviços, ao mesmo tempo em que adquirem experiência prática fundamental para a formação.
A classificação dos candidatos será divulgada em três listas por curso: uma geral, uma destinada a pessoas com deficiência e outra para cotistas raciais. A ordem seguirá a nota obtida, além da data e horário de inscrição.
A lista de classificação provisória, o gabarito definitivo, o espelho da prova e as respostas aos recursos serão publicados no dia 6 de abril, no site do Ciee. Já a classificação definitiva está prevista para o dia 13 de abril.