O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva de estágio em sete áreas de níveis superior e técnico. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março, até as 12h, incluindo sábados, domingos e feriados.

A seleção será realizada por meio de prova online. Para participar, o candidato deve acessar o site do Ciee, filtrar por “Inscrições Abertas” e localizar o processo referente ao Semae – Edital 01/2026. O edital também estará disponível a partir desta terça-feira (24) no site da autarquia, na aba “Vagas de Estágio”.

Para o nível superior, há oportunidades nas áreas de Administração de Empresas, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Engenharia de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. Já para o nível técnico, a vaga é para Técnico em Segurança do Trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.600 para estudantes do ensino superior e de R$ 1.000 para o nível técnico.