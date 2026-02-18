Passado o período de folia, o calendário oficial de 2026 reserva uma série de feriados e pontos facultativos em Piracicaba. Entre datas municipais, estaduais e federais, os próximos meses terão oportunidades de pausa ao longo do ano, algumas delas com possibilidade de emenda, a depender do funcionamento dos órgãos públicos e das empresas.

1º Semestre

O primeiro feriado após o Carnaval será a Sexta-Feira Santa – Paixão de Cristo, em 3 de abril. A data é feriado municipal, conforme a Lei 1.470/67. Ainda em abril, no dia 21, será celebrado Tiradentes, feriado federal, instituído pela Lei 10.607/02. Em 2026, a data cairá em uma terça-feira.