O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, foi recebido em audiência privada pelo Papa Leão XIV na manhã da última quinta-feira, 19 de fevereiro, no Vaticano. O encontro durou cerca de 20 minutos e contou também com a presença do padre Mateus Kerches, sacerdote da Diocese de Piracicaba que atualmente realiza estudos em Roma.

Durante a audiência, Dom Devair apresentou ao Santo Padre os principais desafios pastorais observados na Igreja no Brasil e na Diocese de Piracicaba. O bispo destacou o crescimento da vida de oração entre os fiéis, o retorno à prática dos sacramentos e o fortalecimento da vivência comunitária nas paróquias.

“Falei ao Papa sobre esse tempo bonito que temos vivido, marcado por um reavivamento da fé e pela redescoberta da oração. Muitas pessoas têm rezado o Rosário, buscado os sacramentos e se aproximado mais da vida comunitária”, relatou Dom Devair.