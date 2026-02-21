O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, foi recebido em audiência privada pelo Papa Leão XIV na manhã da última quinta-feira, 19 de fevereiro, no Vaticano. O encontro durou cerca de 20 minutos e contou também com a presença do padre Mateus Kerches, sacerdote da Diocese de Piracicaba que atualmente realiza estudos em Roma.
Durante a audiência, Dom Devair apresentou ao Santo Padre os principais desafios pastorais observados na Igreja no Brasil e na Diocese de Piracicaba. O bispo destacou o crescimento da vida de oração entre os fiéis, o retorno à prática dos sacramentos e o fortalecimento da vivência comunitária nas paróquias.
“Falei ao Papa sobre esse tempo bonito que temos vivido, marcado por um reavivamento da fé e pela redescoberta da oração. Muitas pessoas têm rezado o Rosário, buscado os sacramentos e se aproximado mais da vida comunitária”, relatou Dom Devair.
Ao longo da conversa, o Papa Leão XIV perguntou se esse movimento de oração não poderia se tornar apenas um caminho intimista. O bispo respondeu que, ao contrário, tem observado que a vida de oração leva muitos fiéis a um compromisso concreto com a fé e com as obras sociais. “Há um crescimento notável nas iniciativas sociais, o que mostra que a fé tem transformado atitudes e gerado compromisso com os outros”, afirmou.
Como gesto de gratidão, Dom Devair presenteou o Papa com uma casula roxa, em referência ao tempo da Quaresma, e uma camisa do XV de Piracicaba personalizada com o nome do Pontífice. “Ele recebeu com alegria, perguntou sobre o time e agradeceu o presente”, contou o bispo.
Ao final da audiência, o Papa Leão XIV enviou a sua bênção à Diocese de Piracicaba e manifestou satisfação pelo trabalho pastoral realizado. “Foi um momento de graça e de comunhão com a Igreja”, concluiu Dom Devair.