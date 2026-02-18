Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, hoje (18), a igreja católica inicia o tempo da Quaresma. Em mensagem aos fiéis, o padre Claudemir Aparecido da Rocha, articulador da Comissão para a Caridade, Justiça e Paz e coordenador diocesano da Pastoral Social, destacou que o período é um convite à conversão e ao fortalecimento da fé.

“A Quaresma nos recorda que somos frágeis. ‘Lembra-te que és pó e ao pó voltarás’, e que somente a graça de Deus pode nos fortalecer”, afirmou.

Segundo o sacerdote, o tempo que antecede a Páscoa é marcado por oração, jejum e caridade, propondo um olhar para Deus, para o próximo e para a própria vida. Ele reforçou que as práticas não devem ser encaradas como obrigação.