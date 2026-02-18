Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, hoje (18), a igreja católica inicia o tempo da Quaresma. Em mensagem aos fiéis, o padre Claudemir Aparecido da Rocha, articulador da Comissão para a Caridade, Justiça e Paz e coordenador diocesano da Pastoral Social, destacou que o período é um convite à conversão e ao fortalecimento da fé.
“A Quaresma nos recorda que somos frágeis. ‘Lembra-te que és pó e ao pó voltarás’, e que somente a graça de Deus pode nos fortalecer”, afirmou.
Segundo o sacerdote, o tempo que antecede a Páscoa é marcado por oração, jejum e caridade, propondo um olhar para Deus, para o próximo e para a própria vida. Ele reforçou que as práticas não devem ser encaradas como obrigação.
“A Igreja não obriga, ela orienta. Tudo deve ser feito por amor, com amor e no amor. Que cada um pense em um propósito possível, que tenha começo, meio e fim”, destacou.
Ao final, o padre desejou aos fiéis “uma feliz e santa Quaresma”.
As missas da Quarta-feira de Cinzas, marcam não apenas o início da Quaresma, mas também a abertura da Campanha da Fraternidade 2026 em todo o país. Neste ano, a campanha traz como tema “Fraternidade e Moradia” e como lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), propondo à Igreja e à sociedade a reflexão sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana. Segundo dados divulgados pela campanha, cerca de 6,2 milhões de famílias vivem sem moradia adequada no Brasil e aproximadamente 328 mil pessoas estão em situação de rua.
A abertura nacional foi realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), às 10h, em Brasília (DF), no Auditório Dom Helder Câmara, com transmissão pela TV Rede Vida e redes sociais da entidade. A programação seguirá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção do monumento “Cristo Sem Teto”, no dia 21, e a missa oficial de abertura da campanha no dia 22. Inspirada na Encarnação de Cristo, a iniciativa reforça o compromisso da Igreja com a justiça social e o cuidado com os mais vulneráveis.
O que é a Quaresma?
A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário católico, dedicado à reflexão, à penitência e à preparação espiritual para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Tem início na Quarta-Feira de Cinzas e se estende até a Quinta-Feira Santa, excluindo-se os domingos. O número 40 remete a passagens bíblicas marcantes, especialmente aos 40 dias que Jesus passou em jejum e oração no deserto, conforme narrado nos Evangelhos.
A palavra “Quaresma” tem origem no latim quadragesima, que significa “quadragésimo”, em referência a esse período simbólico de quarenta dias. Instituída nos primeiros séculos do cristianismo, a prática consolidou-se como tempo de conversão, marcado tradicionalmente por três pilares: oração, jejum e caridade. Ao longo desse período, os fiéis são convidados a rever atitudes, fortalecer a fé e vivenciar gestos concretos de solidariedade, em preparação para a Páscoa, considerada a principal celebração do calendário católico.