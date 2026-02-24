Moradores do Condomínio Reserva do Taquaral I, localizado na Avenida Consuelo Sunege Gibelli, na região da Cidade Judiciária, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar transtornos causados pelo tráfego intenso de caminhões da Coplacana nos arredores do condomínio.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta segunda-feira (23) para ouvir os moradores e acompanhar a movimentação de veículos na via. Durante o período em que a reportagem permaneceu no condomínio, caminhões foram vistos circulando pelo trecho indicado pelos residentes.

Entre os principais problemas apontados estão barulho durante a madrugada, excesso de poeira — incluindo pó de sílica —, tremores nas residências com surgimento de trincas e rachaduras, risco de acidentes devido à proximidade dos caminhões com o muro do condomínio e acúmulo de terra na área de lazer, piscina e espaço social em dias de maior movimento.