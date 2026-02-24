Piracicaba tem farmácias que funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados. As informações abaixo estão disponíveis nos sites oficiais das redes.

A Drogaria São Paulo tem duas unidades com atendimento 24h na cidade:

– Avenida Independência, 1000, na Cidade Alta;

– Avenida Independência, 1685, no Bairro Alto.

Já a Farmácia Drogal informa duas unidades 24 horas:

– Rua Governador Pedro de Toledo, 1064, no Centro. Telefone: (19) 3422-3583;

– Avenida Independência, 2759, no Bairro dos Alemães. Telefone: (19) 3434-2750.