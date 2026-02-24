24 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SERVIÇO

Confira farmácias 24h com funcionamento confirmado em Piracicaba

Por Redação JP1 | Sites oficiais
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GOOGLE MAPS
Piracicaba tem farmácias que funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.
Piracicaba tem farmácias que funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

Piracicaba tem farmácias que funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados. As informações abaixo estão disponíveis nos sites oficiais das redes.

A Drogaria São Paulo tem duas unidades com atendimento 24h na cidade:
– Avenida Independência, 1000, na Cidade Alta;
– Avenida Independência, 1685, no Bairro Alto.

Já a Farmácia Drogal informa duas unidades 24 horas:
– Rua Governador Pedro de Toledo, 1064, no Centro. Telefone: (19) 3422-3583;
– Avenida Independência, 2759, no Bairro dos Alemães. Telefone: (19) 3434-2750.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

? Importante: apesar de constar como 24 horas nos sites oficiais, a orientação é ligar antes de sair de casa para confirmar se a unidade está realmente atendendo no momento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários