Piracicaba tem farmácias que funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados. As informações abaixo estão disponíveis nos sites oficiais das redes.
A Drogaria São Paulo tem duas unidades com atendimento 24h na cidade:
– Avenida Independência, 1000, na Cidade Alta;
– Avenida Independência, 1685, no Bairro Alto.
Já a Farmácia Drogal informa duas unidades 24 horas:
– Rua Governador Pedro de Toledo, 1064, no Centro. Telefone: (19) 3422-3583;
– Avenida Independência, 2759, no Bairro dos Alemães. Telefone: (19) 3434-2750.
? Importante: apesar de constar como 24 horas nos sites oficiais, a orientação é ligar antes de sair de casa para confirmar se a unidade está realmente atendendo no momento.