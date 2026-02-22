O ensolarado domingo (22), com chances de medalhas e vitórias no karatê, virou cena de desespero na pista. Um micro-ônibus da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, que levava jovens atletas para um campeonato da modalidade em São Paulo, foi tomado pelas chamas na manhã deste domingo (22), na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, sentido interior.
LEIA MAIS
- Morre jovem influenciadora e mãe de meninas, após cirurgia estética
- Nestlé vai parar produção de sorvetes
- Lancha bate, afunda e mata seis pessoas
Eram cerca de 6h24 quando o susto explodiu em forma de fumaça e fogo. Dentro do veículo estavam 20 pessoas — entre crianças, adolescentes, treinadores e responsáveis — todos a caminho da competição. De repente, o sonho deu lugar ao pânico. O coletivo apresentou problema mecânico e, em poucos instantes, o incêndio começou.
Por sorte, houve tempo para evacuação. Todos conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou gravemente ferido. Apesar do trauma, os ocupantes saíram ilesos.
Equipes da concessionária Autoban foram acionadas pelo Centro de Controle Operacional e enviaram viaturas de inspeção, resgate e caminhão-pipa. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e controlou o incêndio. A Polícia Militar Rodoviária deu apoio na ocorrência.
Duas pistas e o acostamento foram interditados, deixando o trecho com lentidão. Motoristas enfrentaram congestionamento por quase uma hora. O veículo foi removido para o canteiro lateral.
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que o problema foi mecânico, que a evacuação foi rápida e todos voltaram ao município. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as causas do incêndio.