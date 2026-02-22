O ensolarado domingo (22), com chances de medalhas e vitórias no karatê, virou cena de desespero na pista. Um micro-ônibus da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, que levava jovens atletas para um campeonato da modalidade em São Paulo, foi tomado pelas chamas na manhã deste domingo (22), na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, sentido interior.

Eram cerca de 6h24 quando o susto explodiu em forma de fumaça e fogo. Dentro do veículo estavam 20 pessoas — entre crianças, adolescentes, treinadores e responsáveis — todos a caminho da competição. De repente, o sonho deu lugar ao pânico. O coletivo apresentou problema mecânico e, em poucos instantes, o incêndio começou.