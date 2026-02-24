De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), a equipe foi acionada após familiares relatarem a perda de contato com o homem por volta das 9h30. A ausência de notícias gerou preocupação imediata, dando início às diligências.

Um homem de 40 anos, dado como desaparecido desde a manhã do último domingo (22), foi localizado após horas de apreensão e mobilização policial entre os municípios de Piracicaba e São Pedro.

O avanço nas buscas ocorreu após o rastreamento do aparelho celular da vítima indicar sinal ativo em São Pedro. Antes mesmo da confirmação oficial da localização, uma testemunha relatou ter visto o homem nas proximidades da Delegacia de Polícia do município, reforçando as suspeitas de que ele estaria na cidade.

Durante as diligências, os agentes conseguiram localizar o desaparecido no Posto Texaco, na rua Valentim Amaral, 113.

Em contato com a equipe, o homem relatou que havia se deslocado até São Pedro de carro com um colega que teria ingerido bebida alcoólica. Segundo ele, após ser deixado no local, acabou se desorientando e não conseguiu retornar nem manter comunicação com os familiares.