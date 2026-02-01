O primeiro curso de graduação em Língua e Cultura Chinesas do Brasil será oferecido no Estado de São Paulo. A novidade foi aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e passa a integrar oficialmente a grade da instituição a partir do Vestibular Meio de Ano 2026.
A graduação será ministrada na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, localizada no município de Assis. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas no período noturno, com início das aulas previsto para agosto mês que marca o começo do ano letivo na China.
O curso é considerado inédito no país e também na América Latina neste formato. O bacharelado terá duração mínima de quatro anos e oferecerá duas possibilidades de formação: conclusão integral no Brasil, com ênfase em tradução, ou a realização dos dois anos finais na Universidade de Hubei, na China, por meio de acordo de cooperação internacional que permitirá ao estudante obter duplo diploma, com foco em relações comerciais internacionais.
A criação do curso ocorre em um cenário de fortalecimento das relações entre Brasil e China. Atualmente, o país asiático é o principal parceiro comercial brasileiro, movimentando cerca de US$ 171 bilhões em 2025. A proposta também reforça o processo de internacionalização da Unesp, que foi a primeira universidade pública brasileira a instalar uma unidade do Instituto Confúcio, em 2008.
Segundo a universidade, o objetivo é formar profissionais com domínio da língua e da cultura chinesas, preparados para atuar em comércio exterior, tradução, relações institucionais e empresas que mantêm negócios entre os dois países.
As 40 vagas do novo curso serão remanejadas do curso de Letras do câmpus de Assis, que passará de 140 para 100 vagas. Pelo acordo firmado, a Universidade de Hubei investirá cerca de US$ 300 mil por ano para a implantação da graduação, incluindo melhorias na infraestrutura da unidade.
Para estudantes paulistas inclusive do interior, como a região de Piracicaba a iniciativa amplia as oportunidades de formação em uma área estratégica e alinhada ao cenário econômico global.