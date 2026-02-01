O primeiro curso de graduação em Língua e Cultura Chinesas do Brasil será oferecido no Estado de São Paulo. A novidade foi aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e passa a integrar oficialmente a grade da instituição a partir do Vestibular Meio de Ano 2026.

A graduação será ministrada na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, localizada no município de Assis. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas no período noturno, com início das aulas previsto para agosto mês que marca o começo do ano letivo na China.

O curso é considerado inédito no país e também na América Latina neste formato. O bacharelado terá duração mínima de quatro anos e oferecerá duas possibilidades de formação: conclusão integral no Brasil, com ênfase em tradução, ou a realização dos dois anos finais na Universidade de Hubei, na China, por meio de acordo de cooperação internacional que permitirá ao estudante obter duplo diploma, com foco em relações comerciais internacionais.