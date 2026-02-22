Uma massa de ar frio deve avançar pelo Sul e parte do Sudeste do Brasil na segunda metade desta semana, provocando queda nas temperaturas e dias com características típicas do começo do outono. A previsão é da MetSul Meteorologia.
Segundo a MetSul, o sistema não deve trazer frio intenso, mas será suficiente para interromper o calor predominante e garantir madrugadas mais amenas e tardes agradáveis.
A MetSul destaca que esta incursão será mais fraca do que a primeira massa de ar frio registrada em 2026, no início de janeiro, quando houve registro de geada e temperaturas próximas de 0ºC em áreas de maior altitude do Sul do país.
Desta vez, a expectativa é de um refresco temporário, com padrão mais próximo do que se espera no começo do outono, e sem marcas extremas nos termômetros.
Antes da mudança no padrão de temperatura, uma frente fria deve avançar pelo Sul entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), com aumento de nebulosidade e chuva em diversas áreas.
No Rio Grande do Sul, a instabilidade começa já na segunda (23), especialmente na Metade Oeste. Na terça, a frente fria atua com maior intensidade, acompanhada por um centro de baixa pressão atmosférica.
Na sequência, uma área de alta pressão avança da Patagônia, na Argentina, em direção ao Atlântico Sul, impulsionando o ar mais frio para o Cone Sul. Um pequeno ciclone deve se formar em alto-mar, longe da costa, entre quarta e quinta-feira, ajudando a direcionar o ar frio para latitudes mais baixas.
Como é comum no verão, trata-se de uma massa de ar frio de trajetória marítima, diferente das incursões polares continentais do inverno, que avançam pelo interior do continente.
No Sul, as madrugadas mais frias devem ocorrer entre sexta-feira (27) e o próximo fim de semana. Em grande parte do território gaúcho, as mínimas devem ficar ao redor ou abaixo dos 15ºC.
Na Campanha e na fronteira com o Uruguai, os termômetros podem marcar entre 10ºC e 13ºC. Nos Aparados da Serra e no Planalto Sul Catarinense, há previsão de mínimas abaixo dos 10ºC em alguns pontos.
Já no início da próxima semana, com o enfraquecimento da massa de ar frio, as temperaturas voltam a subir gradualmente.