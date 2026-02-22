Segundo a MetSul, o sistema não deve trazer frio intenso, mas será suficiente para interromper o calor predominante e garantir madrugadas mais amenas e tardes agradáveis.

Uma massa de ar frio deve avançar pelo Sul e parte do Sudeste do Brasil na segunda metade desta semana, provocando queda nas temperaturas e dias com características típicas do começo do outono. A previsão é da MetSul Meteorologia.

A MetSul destaca que esta incursão será mais fraca do que a primeira massa de ar frio registrada em 2026, no início de janeiro, quando houve registro de geada e temperaturas próximas de 0ºC em áreas de maior altitude do Sul do país.

Desta vez, a expectativa é de um refresco temporário, com padrão mais próximo do que se espera no começo do outono, e sem marcas extremas nos termômetros.

Antes da mudança no padrão de temperatura, uma frente fria deve avançar pelo Sul entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), com aumento de nebulosidade e chuva em diversas áreas.