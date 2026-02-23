O atropelamento que resultou na morte de um ciclista na noite deste domingo (22) na SP-147, em Piracicaba, poderia ter sido evitado. O motorista envolvido no acidente, que estava bêbado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia.

LEIA MAIS

Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle do veículo ao ser ofuscado pelos faróis de um caminhão e atingiu o ciclista no acostamento, na altura do bairro Santa Rosa. O impacto foi tão forte que a vítima, um homem de cerca de 20 anos que não portava documentos, foi arremessada para o canteiro lateral e morreu no local.