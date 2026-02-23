O atropelamento que resultou na morte de um ciclista na noite deste domingo (22) na SP-147, em Piracicaba, poderia ter sido evitado. O motorista envolvido no acidente, que estava bêbado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia.
LEIA MAIS
- Ciclista morre em colisão com carro na SP 147 em Piracicaba
- Cerco policial na madrugada termina com prisão por tráfico em Piracicaba
Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle do veículo ao ser ofuscado pelos faróis de um caminhão e atingiu o ciclista no acostamento, na altura do bairro Santa Rosa. O impacto foi tão forte que a vítima, um homem de cerca de 20 anos que não portava documentos, foi arremessada para o canteiro lateral e morreu no local.
O motorista apresentou sinais claros de embriaguez, como fala pastosa, olhos vermelhos e odor de álcool, e confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Além disso, admitiu não possuir habilitação, aumentando a gravidade do caso.
A prisão preventiva reforça a preocupação da polícia com a segurança no trânsito e a responsabilidade de motoristas alcoolizados.
A investigação está em andamento, e a Justiça avalia as medidas que serão aplicadas ao condutor, enquanto familiares da vítima cobram rigor na apuração dos fatos.