Um homem morreu na noite deste domingo (22) após um acidente registrado na Rodovia Deputado Laércio Corte, que interliga os municípios de Limeira e Piracicaba.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma bicicleta pelo acostamento, no sentido oeste e em contrafluxo. Por razões que ainda serão investigadas, um veículo VW/Fox que seguia no sentido leste teria invadido o acostamento e atingido o ciclista de frente.