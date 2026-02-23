23 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MORTE NA RODOVIA

Ciclista morre em colisão com carro na Limeira-Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
A bicicleta foi atingida frontalmente pelo carro.
A bicicleta foi atingida frontalmente pelo carro.

  Um homem morreu na noite deste domingo (22) após um acidente registrado na Rodovia Deputado Laércio Corte, que interliga os municípios de Limeira e Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma bicicleta pelo acostamento, no sentido oeste e em contrafluxo. Por razões que ainda serão investigadas, um veículo VW/Fox que seguia no sentido leste teria invadido o acostamento e atingido o ciclista de frente.

Com o impacto, o automóvel ainda colidiu contra a defensa metálica às margens da pista. O ciclista foi arremessado para o canteiro lateral da rodovia, enquanto o carro e a bicicleta permaneceram no acostamento.

Equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram que a vítima já estava sem vida. A área foi preservada para os trabalhos da perícia.

As causas e responsabilidades pelo acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários