A tarde deste domingo (22) terminou em dor e comoção na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um motociclista de 31 anos perdeu a vida após sofrer um grave acidente enquanto pilotava uma moto de trilha. O caso aconteceu na Via Francisco D’Andrea.

Segundo informações, o condutor trafegava pela via quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo violentamente contra uma árvore às margens da estrada.