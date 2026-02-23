A tarde deste domingo (22) terminou em dor e comoção na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um motociclista de 31 anos perdeu a vida após sofrer um grave acidente enquanto pilotava uma moto de trilha. O caso aconteceu na Via Francisco D’Andrea.
Segundo informações, o condutor trafegava pela via quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo violentamente contra uma árvore às margens da estrada.
O impacto foi extremamente forte. Amigos que chegaram ao local acompanharam o atendimento e ficaram em estado de choque com a cena. Um deles relatou que o grupo costumava fazer trilhas na zona rural da cidade, mas, naquele dia, o motociclista havia saído sozinho.
Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames.
O sepultamento ocorreu às 16h desta segunda-feira (23), no Cemitério Parque de Limeira.