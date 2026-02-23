23 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

EMPREGO

Shopping Piracicaba tem 16 novas vagas abertas

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo de internet
Vagas no Shopping Piracicaba
Vagas no Shopping Piracicaba

O Shopping Piracicaba está com 16 oportunidades de trabalho abertas em diferentes operações do centro de compras. As vagas abrangem áreas como vendas, atendimento, alimentação e gestão, com predominância de contratos em tempo integral.

Vagas disponíveis

Vendedor de Loja — Luandre Serviços Temporários
Candidate-se aqui

Auxiliar de Loja — Luandre Serviços Temporários

 Candidate-se aqui

Atendente de Sorveteria/Cafeteria — Bacio di Latte
Candidate-se aqui

Vendedor(a) de Loja — CommCenter
Candidate-se aqui

Subgerente Trainee — Polo Wear
Candidate-se aqui

Vendedor de Loja — Shopping
Candidate-se aqui

Gerente de Loja — Viking Brand
Candidate-se aqui

Balconista / Atendente / Operador de Caixa — MTO Franquias
Candidate-se aqui

Vendedor(a) — Sem Parar Corpay
Candidate-se aqui

Vendedora — LIVE! Shopping Piracicaba
Candidate-se aqui

Gerente de Vendas — CL Joias
Candidate-se aqui

Vendedor(a) — MR Jones
Candidate-se aqui

Operador(a) de Caixa — Shoulder
Candidate-se aqui

Cumim (Auxiliar de Garçom) — Restaurante e Churrascaria Jangada
Candidate-se aqui

Outras oportunidades, como vendedor, recepcionista, atendente e auxiliar também aparecem vinculadas ao centro de compras.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever pelos links acima ou entregar currículo presencialmente no shopping.

Av. Limeira, 722 — Areião, Piracicaba/SP

O movimento de contratações reforça o aquecimento do varejo local, que segue entre os principais geradores de emprego na cidade.

