O Shopping Piracicaba está com 16 oportunidades de trabalho abertas em diferentes operações do centro de compras. As vagas abrangem áreas como vendas, atendimento, alimentação e gestão, com predominância de contratos em tempo integral.
Vagas disponíveis
Vendedor de Loja — Luandre Serviços Temporários
Auxiliar de Loja — Luandre Serviços Temporários
Atendente de Sorveteria/Cafeteria — Bacio di Latte
Vendedor(a) de Loja — CommCenter
Subgerente Trainee — Polo Wear
Vendedor de Loja — Shopping
Gerente de Loja — Viking Brand
Balconista / Atendente / Operador de Caixa — MTO Franquias
Vendedor(a) — Sem Parar Corpay
Vendedora — LIVE! Shopping Piracicaba
Gerente de Vendas — CL Joias
Vendedor(a) — MR Jones
Operador(a) de Caixa — Shoulder
Cumim (Auxiliar de Garçom) — Restaurante e Churrascaria Jangada
Outras oportunidades, como vendedor, recepcionista, atendente e auxiliar também aparecem vinculadas ao centro de compras.
Como se candidatar
Os interessados podem se inscrever pelos links acima ou entregar currículo presencialmente no shopping.
Av. Limeira, 722 — Areião, Piracicaba/SP
O movimento de contratações reforça o aquecimento do varejo local, que segue entre os principais geradores de emprego na cidade.