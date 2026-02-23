A Drogal está com mais de 50 vagas de emprego abertas em Piracicaba, distribuídas em diferentes filiais da rede no município. As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de experiência, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de loja, operador de caixa, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, assistente técnico de manutenção Jr, auxiliar de e-commerce e farmacêutico substituto Jr, entre outros. Cada vaga corresponde a uma filial específica, por isso é fundamental que o candidato confira atentamente a unidade, o bairro, os requisitos e a descrição completa antes de se candidatar.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Os salários, benefícios e exigências variam de acordo com o cargo e a filial. A empresa oferece assistência médica e odontológica, convênio com farmácia e ótica, alimentação no local, refeitório e seguro de vida.