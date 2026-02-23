A Drogal está com mais de 50 vagas de emprego abertas em Piracicaba, distribuídas em diferentes filiais da rede no município. As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de experiência, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de loja, operador de caixa, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, assistente técnico de manutenção Jr, auxiliar de e-commerce e farmacêutico substituto Jr, entre outros. Cada vaga corresponde a uma filial específica, por isso é fundamental que o candidato confira atentamente a unidade, o bairro, os requisitos e a descrição completa antes de se candidatar.
- VEJA MAIS:
- Piracicaba entra em alerta para temporais nesta semana; VEJA
- Trabalho aos feriados terá nova regra a partir de março
- VÍDEO: Ônibus pega fogo com crianças e jovens na Bandeirantes
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os salários, benefícios e exigências variam de acordo com o cargo e a filial. A empresa oferece assistência médica e odontológica, convênio com farmácia e ótica, alimentação no local, refeitório e seguro de vida.
Outro ponto importante é verificar a data de publicação das vagas no site oficial, já que algumas oportunidades podem ser preenchidas rapidamente. Mesmo que não encontre uma vaga compatível no momento, o candidato pode cadastrar o currículo no banco de talentos da empresa, ficando disponível para futuras oportunidades que se encaixem em seu perfil.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma online de recrutamento da rede: