Há vagas para candidatos alfabetizados, com ensino fundamental (completo ou incompleto), ensino médio (completo ou incompleto) e ensino técnico (cursando ou completo). Também existem postos que não exigem escolaridade mínima ou experiência prévia, o que pode facilitar o ingresso de quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, está com 192 vagas de emprego abertas para candidatos de Piracicaba e região. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, ampliando as chances para trabalhadores com perfis variados.

Os salários variam entre R$ 1.804 para a função de higienizador e podem chegar a R$ 4.300 para eletricista automotivo. Cada vaga oferece benefícios específicos e, em alguns casos, comissões ou adicionais. Há ainda oportunidades em que a remuneração é informada apenas durante a entrevista. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão movimentador de carga, vigilante, vigia, operador(a) de caixa e higienizador(a). Também há vagas nas áreas de manutenção predial, elétrica e mecânica, além de postos no comércio e no setor de serviços.

Na semana anterior, a Secretaria já havia divulgado 182 vagas abertas, com destaque para funções como ajudante de produção, caldeireiro, operador de caixa, repositor e soldador. A atualização semanal do Painel de Vagas demonstra a rotatividade do mercado e a ampliação das oportunidades na cidade.

Os interessados devem consultar o Painel de Vagas disponível no site oficial da Prefeitura para verificar os requisitos e prazos de cada função. As vagas podem ser encerradas antes do prazo, conforme a demanda das empresas contratantes. O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A orientação é para que os candidatos mantenham seus dados atualizados e atentem-se às exigências de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.