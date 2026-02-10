A Prefeitura de Piracicaba realiza na próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, um processo seletivo presencial com 103 vagas abertas para diferentes áreas profissionais. A ação acontece das 9h às 11h no Centro Cívico e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho na cidade.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e reúne oportunidades para candidatos com níveis variados de escolaridade, do ensino fundamental incompleto ao técnico completo.
Seleção presencial no Centro Cívico
O atendimento será feito no prédio da Prefeitura, localizado na rua Antonio Corrêa Barbosa, nº 2.233, no Térreo 1. Para participar, é necessário comparecer no horário indicado portando documentos pessoais e currículo atualizado.
O processo será realizado por meio de entrevistas diretas com os recrutadores das empresas participantes.
VEJA MAIS
- R$ 3 bilhões em jogo: o que pode mudar no Rio Piracicaba
- Veja como fazer um currículo que chama atenção em Piracicaba
- Vivo abre vagas técnicas em Piracicaba e no interior paulista
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cargos disponíveis no processo seletivo
Entre as funções ofertadas estão:
- Caldeireiro
- Ajustador montador
- Torneiro mecânico
- Praticante de produção
- Praticante de caldeireiro
- Operador de máquina de produção
- Soldador
- Praticante de soldador
- Auxiliar administrativo
- Ajudante de produção
- Mandrilhador
- Mecânico de manutenção
- Técnico em segurança do trabalho.
Os requisitos variam conforme o cargo, com exigência de escolaridade mínima específica e, em alguns casos, cursos na área. Parte das vagas não exige experiência anterior.
Benefícios e condições de contratação
As empresas participantes oferecem pacote de benefícios que pode incluir transporte fretado, refeição no local, participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica, ticket alimentação, acesso ao Wellhub e convênios com farmácias e instituições de ensino.
Os valores salariais serão informados diretamente durante a entrevista, conforme o cargo e a experiência do candidato.
Onde obter mais informações
Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3437-2221. As vagas também estão disponíveis para consulta no Painel de Vagas do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), no site oficial da Prefeitura: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/
.