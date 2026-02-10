A Prefeitura de Piracicaba realiza na próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, um processo seletivo presencial com 103 vagas abertas para diferentes áreas profissionais. A ação acontece das 9h às 11h no Centro Cívico e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho na cidade.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e reúne oportunidades para candidatos com níveis variados de escolaridade, do ensino fundamental incompleto ao técnico completo.

Seleção presencial no Centro Cívico

O atendimento será feito no prédio da Prefeitura, localizado na rua Antonio Corrêa Barbosa, nº 2.233, no Térreo 1. Para participar, é necessário comparecer no horário indicado portando documentos pessoais e currículo atualizado.