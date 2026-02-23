O XV de Piracicaba conquistou uma vitória importante na noite deste domingo (22) ao bater a Inter de Limeira por 1 a 0, no Estádio Barão de Serra Negra, em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão A2 2026.

O gol da vitória quinzista foi marcado por Serginho, logo no início do segundo tempo. Com o resultado, o Nhô Quim subiu para a sexta colocação, somando 18 pontos e entrando na zona de classificação para a próxima fase. Já a Inter permanece com 13 pontos, na 11ª posição.

Saulo evita placar maior no primeiro tempo