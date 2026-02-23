O XV de Piracicaba conquistou uma vitória importante na noite deste domingo (22) ao bater a Inter de Limeira por 1 a 0, no Estádio Barão de Serra Negra, em duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão A2 2026.
O gol da vitória quinzista foi marcado por Serginho, logo no início do segundo tempo. Com o resultado, o Nhô Quim subiu para a sexta colocação, somando 18 pontos e entrando na zona de classificação para a próxima fase. Já a Inter permanece com 13 pontos, na 11ª posição.
Saulo evita placar maior no primeiro tempo
A etapa inicial terminou sem gols, muito por conta da grande atuação do goleiro Saulo, da equipe limeirense. O XV criou as melhores oportunidades desde os primeiros minutos. Aos quatro, Marlon quase surpreendeu em cruzamento fechado. Aos dez, David Ribeiro acertou o poste após escorar cruzamento rasteiro.
Aos 14 minutos, a Inter teve Miguel Bianconi expulso após lance interpretado como cotovelada, ficando com um jogador a menos durante quase toda a partida. Mesmo com superioridade numérica, o XV encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, esbarrando nas defesas seguras de Saulo, que salvou em finalizações de João Vitor e Carlos Manuel.
Serginho decide e XV segura pressão
O gol saiu logo aos dois minutos da etapa final. Após cruzamento da direita, Serginho bateu de primeira, de esquerda, sem chances para o goleiro adversário.
O jogo ficou aberto após o gol. O XV ainda acertou o travessão e criou novas oportunidades, mas a Inter, mesmo com um a menos, pressionou nos minutos finais. Rafael Oller levou perigo em chute forte aos 35 minutos, e, nos acréscimos, a equipe visitante quase empatou em bola levantada na área.
O apito final confirmou a vitória por 1 a 0 no Barão de Serra Negra, resultado que aproxima o XV da classificação e complica a situação da Inter na tabela.
Próximos jogos
Pela 13ª rodada, o XV de Piracicaba enfrenta o Taubaté, na quarta-feira (25), às 20h, no Joaquinzão, no Vale do Paraíba. No mesmo dia e horário, a Inter de Limeira recebe o Osasco, no Major Levy Sobrinho.