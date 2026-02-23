O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) concluiu a instalação de sete novos registros de rede na região do São Judas, em Piracicaba. Os equipamentos, com dimensões entre 50mm e 200mm, substituem registros antigos e foram distribuídos em diferentes pontos da cidade: dois na rua Barão de Piracicamirim, dois na avenida Independência, dois na rua 10 de Novembro e um na rua Almirante Barroso.

A iniciativa faz parte do Programa de Redução de Perdas, desenvolvido pela autarquia em parceria com a Prefeitura de Piracicaba. A ação está inserida nas obras de setorização da rede de abastecimento, que têm como objetivo modernizar o sistema e tornar o controle de consumo mais eficiente.

Ao todo, o investimento previsto é de R$ 9 milhões para a instalação de mil novos registros de pressão e Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs), substituindo antigos registros de manobra. Até o momento, mais de 420 equipamentos já foram implantados.