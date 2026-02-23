O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) concluiu a instalação de sete novos registros de rede na região do São Judas, em Piracicaba. Os equipamentos, com dimensões entre 50mm e 200mm, substituem registros antigos e foram distribuídos em diferentes pontos da cidade: dois na rua Barão de Piracicamirim, dois na avenida Independência, dois na rua 10 de Novembro e um na rua Almirante Barroso.
A iniciativa faz parte do Programa de Redução de Perdas, desenvolvido pela autarquia em parceria com a Prefeitura de Piracicaba. A ação está inserida nas obras de setorização da rede de abastecimento, que têm como objetivo modernizar o sistema e tornar o controle de consumo mais eficiente.
Ao todo, o investimento previsto é de R$ 9 milhões para a instalação de mil novos registros de pressão e Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs), substituindo antigos registros de manobra. Até o momento, mais de 420 equipamentos já foram implantados.
Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, a criação de setores menores na rede facilita o monitoramento do consumo e a identificação de perdas. “Estamos focados na região Norte, que precisa dessa melhoria urgentemente, porém, outras regiões da cidade também já estão recebendo estes novos equipamentos. De forma geral, toda a população piracicabana será beneficiada”, afirmou.
Os serviços executados nesta semana beneficiaram os bairros Alto, Alemães, São Judas Tadeu, Vila Independência, São Dimas e regiões próximas. Após a conclusão das intervenções, por volta das 16h, o abastecimento foi restabelecido e normalizado ainda antes do fim da tarde.
Programação
As próximas etapas das obras de setorização seguem programadas, sempre das 9h às 16h, podendo sofrer alterações em caso de chuva ou emergências:
Segunda-feira (23/02): Algodoal, Nova Piracicaba, Jardim Monumento, Terras do Engenho, Vila Rezende e adjacências;
Terça-feira (24/02): São Dimas, Clube de Campo, Vila Independência, Alemães, São Judas, Bairro Alto e adjacências;
Quarta-feira (25/02): Paulicéia, Haiti, Parque dos Eucaliptos, Morada do Sol, Itapuã, Jardim Tóquio, Vila Cristina, Ibirapuera, Esplanada, Monte Cristo, Portelinha, Santa Fé, Novo Horizonte, Nova Suíça, Paineiras, Parque dos Sabiás e adjacências;
Quinta-feira (26/02): Pompeia, Ipanema, Piracicamirim, Alvorada, Sol Nascente, Itaberá, Taquaral, Terra Rica e adjacências;
Sexta-feira (27/02): Dois Córregos, Santa Rita, Tupi, Conceição, Bartira, Peória, Jardim das Oliveiras e adjacências.
Orientação à população
O Semae informa que as datas e os locais das intervenções são divulgados antecipadamente no site oficial e nas redes sociais da autarquia. A população também pode buscar atendimento pelos seguintes canais: WhatsApp 24h (19) 3403-9608, Central 24h 0800 772 9611, Disque 115 (somente telefone fixo) e Agência Web.
Durante o período das obras, a recomendação é que os moradores façam uso consciente da água, principalmente aqueles que possuem reservação, para evitar transtornos até a normalização completa do abastecimento.