Familiares e amigos se despedem, nesta segunda-feira (23), das seis vítimas de Franca, do grave acidente com lancha que terminou em tragédia no Rio Grande. Os velórios acontecem desde a madrugada em diferentes pontos da cidade.
A movimentação é intensa no Memorial Nova Franca e nos velórios São Vicente e Santo Agostinho. Parentes chegam amparados, muitos sem conseguir conter o choro. O sentimento é de choque.
Entre as vítimas está o pequeno Bento Aredes, de apenas 4 anos. A cena no velório comove até quem não conhecia a família. Ao lado dele, é velada Viviane Aredes, de 36 anos. Amigos relatam que eram muito queridos e que a família estava em um momento de lazer quando tudo aconteceu.
Também são velados: Juliana Fernanda, 40 anos, Wesley Carlos da Silva, 45 anos, Marina, Rodrigues Matias, 22 anos e Erica Fernanda Lima, 41 anos.
Os sepultamentos ocorrem ao longo do dia nos cemitérios Santo Agostinho e Jardim das Oliveiras, sob forte comoção.
O acidente aconteceu na divisa entre Rifaina e Sacramento. Quinze pessoas estavam na lancha no momento da colisão contra um píer. Seis morreram e nove sobreviveram.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto foi violento. A Marinha do Brasil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. A Policia Civil de Minas Gerais também investiga o caso e deve ouvir os sobreviventes.
Enquanto as autoridades tentam esclarecer o que provocou a colisão, em Franca o que se vê é dor e indignação. Uma cidade inteira acompanha, consternada, a despedida das vítimas de uma tragédia que transformou um passeio em um cenário de luto.