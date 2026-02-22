O que era para ser uma refeição comum virou um pesadelo para a família — e uma verdadeira operação de guerra para policiais militares que salvaram a jovem da morte.

Uma cena de desespero, gritos por socorro e uma corrida contra o tempo marcaram o início da tarde deste sábado (21) em Piracicaba. Uma adolescente de apenas 13 anos quase perdeu a vida após se engasgar enquanto almoçava em um restaurante no bairro Esplanada.

Eram cerca de 12h30 quando os pais chegaram em disparada até a sede da 1ª Companhia do 10º BPM/I, pedindo ajuda aos gritos. A filha estava com grave obstrução das vias aéreas e já apresentava sinais preocupantes. Sem conseguir respirar direito, a menina lutava pela própria vida dentro do carro da família.

O soldado Merlotto foi o primeiro a agir. Sem hesitar, acionou o COPOM pelo rádio e começou imediatamente a manobra de Heimlich, procedimento de emergência usado para desengasgo. Cada segundo era crucial. A adolescente alternava momentos de consciência e parecia perder as forças rapidamente.

Diante da gravidade da situação, o comando determinou prioridade total na ocorrência. Viaturas da 1ª Companhia se deslocaram com urgência para o atendimento. A equipe da RPM-1 chegou para reforçar o socorro, mas a obstrução persistia. A manobra inicial não surtia o efeito esperado. O risco de parada respiratória era real.