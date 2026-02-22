Uma cena de desespero, gritos por socorro e uma corrida contra o tempo marcaram o início da tarde deste sábado (21) em Piracicaba. Uma adolescente de apenas 13 anos quase perdeu a vida após se engasgar enquanto almoçava em um restaurante no bairro Esplanada.
O que era para ser uma refeição comum virou um pesadelo para a família — e uma verdadeira operação de guerra para policiais militares que salvaram a jovem da morte.
Eram cerca de 12h30 quando os pais chegaram em disparada até a sede da 1ª Companhia do 10º BPM/I, pedindo ajuda aos gritos. A filha estava com grave obstrução das vias aéreas e já apresentava sinais preocupantes. Sem conseguir respirar direito, a menina lutava pela própria vida dentro do carro da família.
O soldado Merlotto foi o primeiro a agir. Sem hesitar, acionou o COPOM pelo rádio e começou imediatamente a manobra de Heimlich, procedimento de emergência usado para desengasgo. Cada segundo era crucial. A adolescente alternava momentos de consciência e parecia perder as forças rapidamente.
Diante da gravidade da situação, o comando determinou prioridade total na ocorrência. Viaturas da 1ª Companhia se deslocaram com urgência para o atendimento. A equipe da RPM-1 chegou para reforçar o socorro, mas a obstrução persistia. A manobra inicial não surtia o efeito esperado. O risco de parada respiratória era real.
Foi então que a decisão mais importante foi tomada: colocar a jovem imediatamente dentro da viatura policial e correr para a Santa Casa de Piracicaba. Dentro do carro, o 2º sargento Jesus assumiu o atendimento direto da vítima, continuando as manobras de desengasgo enquanto monitorava os sinais vitais. A adolescente oscilava entre consciência e quase desmaio.
Do lado de fora, a corrida contra o tempo. A viatura avançava pelas ruas com rapidez e responsabilidade. No interior do veículo, a luta pela vida continuava. Cada movimento exigia precisão. Cada segundo parecia uma eternidade.
Ao chegar ao hospital, a equipe manteve o foco total. Com apoio do cabo Chiamiente, os policiais conseguiram estabilizar a jovem, que recuperou momentaneamente a consciência antes de ser colocada na maca. Ela foi entregue à equipe médica, que aplicou os protocolos clínicos avançados.
Minutos depois, a confirmação que todos esperavam: a adolescente estava consciente, estabilizada e fora de perigo.
A ação rápida, técnica e coordenada dos policiais militares foi decisiva para evitar uma tragédia. O que poderia ter terminado em luto terminou em alívio, lágrimas de gratidão e uma família abraçando novamente a filha com vida.
Mais do que uma ocorrência policial, foi um ato de humanidade, preparo e coragem. Uma tarde que jamais será esquecida por quem presenciou a linha tênue entre a vida e a morte — e viu a vida vencer.