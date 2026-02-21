Uma notícia que abalou familiares, amigos e milhares de seguidores: a influenciadora digital Bianca Dias, de apenas 27 anos, morreu nesta sexta-feira (20), em Mauá, após sofrer um mal súbito durante o período de recuperação de uma cirurgia estética realizada no Guarujá, no litoral paulista.

Jovem, ativa nas redes sociais e mãe de duas meninas, Bianca estava em casa, acompanhada de familiares, quando passou mal — cerca de 20 dias após o procedimento. Houve tentativa de socorro. Ela foi levada para atendimento médico. Mas, infelizmente, não resistiu.