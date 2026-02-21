Uma notícia que abalou familiares, amigos e milhares de seguidores: a influenciadora digital Bianca Dias, de apenas 27 anos, morreu nesta sexta-feira (20), em Mauá, após sofrer um mal súbito durante o período de recuperação de uma cirurgia estética realizada no Guarujá, no litoral paulista.
Jovem, ativa nas redes sociais e mãe de duas meninas, Bianca estava em casa, acompanhada de familiares, quando passou mal — cerca de 20 dias após o procedimento. Houve tentativa de socorro. Ela foi levada para atendimento médico. Mas, infelizmente, não resistiu.
A confirmação da morte veio por meio de uma mensagem emocionante publicada pela irmã nas redes sociais: A despedida simples e carregada de amor rapidamente se espalhou, provocando uma onda de comoção.
Natural de Mauá, na Grande São Paulo, a influenciadora Bianca reunia cerca de 60 mil seguidores, com quem compartilhava momentos da maternidade, viagens, conquistas pessoais e reflexões sobre a vida. Em suas publicações, mostrava planos, projetos e sonhos — agora interrompidos de forma precoce.
Ela deixou duas filhas pequenas e uma família devastada pela perda repentina. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires, em cerimônia reservada a parentes e amigos próximos, marcada por forte emoção.
Enquanto as causas exatas do mal súbito ainda não foram oficialmente detalhadas, o que permanece é o vazio deixado por uma jovem mãe que, até poucos dias atrás, celebrava a vida e dividia sorrisos com quem a acompanhava.