JP1 - Sampi Piracicaba

TRÁFICO DESMANTELADO

VÍDEO: Polícia fecha bar, prende 3 e acha espada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
Uma espada, um facão, drogas e até um soco inglês foram encontrados e apreendidos no local.
Uma espada, um facão, drogas e até um soco inglês foram encontrados e apreendidos no local.

  Uma operação da Polícia Civil batizada de "Bar do Tráfico" terminou com a prisão de três pessoas após a descoberta de drogas, e até armas nesta sexta-feira (20) dentro de um bar no bairro Alto, em Piracicaba.

Os policiais investigavam o local havia semanas por suspeita de tráfico. Durante a ação, um homem de 37 anos foi flagrado com porções de cocaína e acabou confessando a venda. Com a mulher de 28 anos, foram encontrados materiais usados para manipular entorpecentes.

No interior do bar, os agentes também localizaram uma espada, um facão e um soco inglês, objetos que foram apreendidos. O proprietário do estabelecimento, de 46 anos, também foi preso, já que, segundo a polícia, o comércio estaria sendo usado como ponto de tráfico.

O delegado responsável pelo caso, André de França Oliveira, ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de estabelecimento para atividade ilícita. Os três permanecem presos e à disposição da Justiça.

