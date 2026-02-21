Uma operação da Polícia Civil batizada de "Bar do Tráfico" terminou com a prisão de três pessoas após a descoberta de drogas, e até armas nesta sexta-feira (20) dentro de um bar no bairro Alto, em Piracicaba.
Os policiais investigavam o local havia semanas por suspeita de tráfico. Durante a ação, um homem de 37 anos foi flagrado com porções de cocaína e acabou confessando a venda. Com a mulher de 28 anos, foram encontrados materiais usados para manipular entorpecentes.
No interior do bar, os agentes também localizaram uma espada, um facão e um soco inglês, objetos que foram apreendidos. O proprietário do estabelecimento, de 46 anos, também foi preso, já que, segundo a polícia, o comércio estaria sendo usado como ponto de tráfico.
O delegado responsável pelo caso, André de França Oliveira, ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de estabelecimento para atividade ilícita. Os três permanecem presos e à disposição da Justiça.