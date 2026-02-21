Uma operação da Polícia Civil batizada de "Bar do Tráfico" terminou com a prisão de três pessoas após a descoberta de drogas, e até armas nesta sexta-feira (20) dentro de um bar no bairro Alto, em Piracicaba.

Os policiais investigavam o local havia semanas por suspeita de tráfico. Durante a ação, um homem de 37 anos foi flagrado com porções de cocaína e acabou confessando a venda. Com a mulher de 28 anos, foram encontrados materiais usados para manipular entorpecentes.