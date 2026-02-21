21 de fevereiro de 2026
EM PIRACICABA

Homem irrita esposa ao cobrar jantar, leva tapa na cara e faz BO

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Após levar o tapa na cara da esposa em fúria, o marido procurou o plantão policial.

  Uma discussão entre um casal terminou no plantão policial de Piracicaba na quinta-feira (19). O caso foi registrado como boletim de ocorrência após um desentendimento envolvendo o preparo do jantar.

De acordo com o relato do marido à polícia, a confusão começou quando ele perguntou à esposa o que seria servido no jantar. A pergunta teria provocado uma discussão entre o casal, que evoluiu para um desentendimento mais acalorado. Segundo o homem, durante a briga, ele foi atingido com um tapa no rosto.

 De acordo com a apuração, a cobrança do homem pelo jantar irritou a mulher, desencadeando o desentendimento.

Após o episódio, o marido procurou o Plantão Policial para formalizar a ocorrência. As circunstâncias e a motivação da discussão serão apuradas pelas autoridades.

O boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá passar por análise para eventual encaminhamento e adoção das medidas cabíveis.

