Uma discussão entre um casal terminou no plantão policial de Piracicaba na quinta-feira (19). O caso foi registrado como boletim de ocorrência após um desentendimento envolvendo o preparo do jantar.
LEIA MAIS
- Fábrica de atestados falsos é estourada pela polícia em Piracicaba
- VÍDEO: Ladrão furta carro durante teste de emprego em lava-rápido de Piracicaba
De acordo com o relato do marido à polícia, a confusão começou quando ele perguntou à esposa o que seria servido no jantar. A pergunta teria provocado uma discussão entre o casal, que evoluiu para um desentendimento mais acalorado. Segundo o homem, durante a briga, ele foi atingido com um tapa no rosto.
De acordo com a apuração, a cobrança do homem pelo jantar irritou a mulher, desencadeando o desentendimento.
Após o episódio, o marido procurou o Plantão Policial para formalizar a ocorrência. As circunstâncias e a motivação da discussão serão apuradas pelas autoridades.
O boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá passar por análise para eventual encaminhamento e adoção das medidas cabíveis.