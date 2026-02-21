Uma discussão entre um casal terminou no plantão policial de Piracicaba na quinta-feira (19). O caso foi registrado como boletim de ocorrência após um desentendimento envolvendo o preparo do jantar.

De acordo com o relato do marido à polícia, a confusão começou quando ele perguntou à esposa o que seria servido no jantar. A pergunta teria provocado uma discussão entre o casal, que evoluiu para um desentendimento mais acalorado. Segundo o homem, durante a briga, ele foi atingido com um tapa no rosto.