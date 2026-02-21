Celebrado em 21 de fevereiro, o Dia Nacional do Imigrante Italiano reconhece o papel decisivo da comunidade italiana na formação cultural, econômica e social do Brasil. A data destaca uma herança que ultrapassa gerações e segue presente no cotidiano de milhões de brasileiros.

O Brasil abriga hoje a maior população de descendentes de italianos fora da Itália. Estimativas do Consulado da Itália apontam que cerca de 25 milhões de brasileiros tenham ascendência italiana — número que evidencia a força dessa influência na identidade nacional.

Origem da data e marco histórico

A escolha do 21 de fevereiro remete à chegada da expedição liderada por Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. O episódio é considerado um dos marcos iniciais da imigração italiana em grande escala no país.